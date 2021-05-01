【本報訊】中央修改香港選舉制度，民主派會否繼續參選是焦點，民主黨前立法會議員李華明透露，收到中共透過不同渠道表明希望民主黨繼續參選，甚至對誰出選也提出意見。民主黨主席羅健熙則認為，該黨不會因為這些中間人游說決定會否參選，而是反思議席仍有何作用、對未來民主運動是否有幫助。

被控「串謀顛覆國家政權罪」的民主黨前立法會議員包括胡志偉、林卓廷、尹兆堅正被還柙，釋放無期，同樣被控的黃碧雲則獲保釋。李華明接受建制派傳媒《堅雜誌》訪問時承認，清晰收到中共以不同渠道向民主黨中人發訊息，「表示希望民主黨去選，甚至民主黨誰去選，他們都提出了意見。」李向本報表示，該黨正就是否參選各自表達意見，會留待9月中委會作最後決定。

李華明在《堅雜誌》的訪問稱，中央及建制派都放出風聲，勸該黨參與年底的立法會選舉。他認為要民主黨參選，中央高層應先釋出善意，包括讓所有非建制派參選，而非點名某個政黨。他形容若中央拒釋出善意，就等同叫民主黨「去死」，絕不會建議黨去參選。李更明言，中間人就民主黨派誰人出選提出了意見，但他表示反對，認為如民主黨要參選，就要由該黨決定人選，「不是中央欽點，這個我不能接受。」

羅健熙：應反思議席作用

對於前主席劉慧卿形容，要民主派向建制派選委取提名是「屈辱」，李華明在訪問中直言不認同，強調「作為政黨不可能不參選，否則只是壓力團體」；並指若中央最終肯「開綠燈」，相信選委絕對會願意主動提名民主派候選人參選，不用「乞求」提名。

《堅雜誌》引述資深民主派人士分析，民主黨前議員涂謹申與鄺俊宇，有機會獲得「放生」入閘參選，北京不排除會「開綠燈」讓黨主席羅健熙順利出選。

對於被點名有機會代表民主黨出選， 羅健熙接受本報查詢時承認，一直有建制派人士和中間人與民主黨接觸，游說民主黨繼續參選，該黨不會因為他們的游說作決定，反而會思考議席的作用、價值、是否對未來的民主運動有幫助。他又稱，會與正被還柙的黨友討論是否參選，也呼籲港人提出意見，思考民主運動的出路。