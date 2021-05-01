【本報訊】民政事務總署公佈今屆地區防火委員會委員名單，疑因日後防火會委員有權問鼎特首選委，上屆獲委任的29名民主派區議員，全均不獲續任，被政權強行「清零」。多名民主派前委員批評政府在防火會「搞清一色」，以提高未來特首選委會選舉的安全系數，將政治凌駕民生，全面扼殺民主派的空間。

上屆地區防火委員會，全港13區、合共29名民主派區議員獲委任，佔整體委員會數不足7%。惟在中央修改香港選舉制度下，分區委員會（分區會）、地區滅罪和防火委員會由地區諮詢組織「升格」，委員將互選出156名特首選委，政圈早有傳言政府要剔除僅餘的民主派委員，杜絕他們在選委會選舉中「攪局」。

在日前公佈的防火委員會委員最新名單，一如所料，全數民主派被踢走，只有建制派再獲委任。以油尖旺防火委員會為例，上屆共四名現任區議員獲委任，包括建制派的鍾澤暉，民主派林兆彬、朱慧芳和余德寶，惟僅鍾澤暉獲續任。同樣情況出現在深水埗防火委員會，兩名現任議員中，民協覃德誠被篩走，留下民建聯劉佩玉；「全黃」的北區、大埔的民選議員都不獲續任防火會委員。

胡耀昌質疑鋪路架空區會

油尖旺區議員林兆彬早前曾去信民政專員表明留任意願，惟仍不獲續任。他接受本報查詢時指，民主派委員佔防火會委員人數不足一成，互選的情況下不會有機會勝出成為選委，批評政府「過份憂慮」，無必要在防火會「搞清一色」、「踢走民主派」。

林又指，由民政事務局局長徐英偉日前向他發出的感謝狀，表揚其在防火委員會的服務，「佢喺感謝狀就讚我表現良好，但就冇得繼續留低，係咪好荒謬？」他怒斥政府「政治凌駕民生」，自言是防火會發言最多的委員，卻要被踢走。

同樣收到徐英偉感謝狀的余德寶，也透過社交網站發文表示「真係得啖笑」，指新一屆防火委「清一色建制派」，形容「民主派在地區委員會，已經完成歷史任務。」

上屆大埔區防火會委員胡耀昌指，過往民政專員會先查詢委員的續任意向，再擬定委員名單，但今年沒有相關安排，直言自從地區防火會成為特首選委會選舉的一部份後，民主派委員不獲續任是意料之內。

胡批評，民主派委員在防火會的影響力小，「連咁微小嘅力量（政權）都要扼殺到零，可以見到政權嘅打壓係越來越大，少少空間都冇」。胡觀察到，部份新委任的防火會委員身兼分區委員會成員，相信政府有意利用分區委員會取代區議會所有職能，包括加入防火會、滅罪會，「今次係明刀明槍取代區議會嘅其中一步棋」。

民政總署之前回覆傳媒查詢時稱，政府委任各委員會委員時會以「用人唯才」為原則，吸納有志服務社會的合適人士。