【本報訊】被教育局裁定專業失德的視藝科老師黃sir（vawongsir）昨在民間假日墟市「白紙市集」擺檔，大批熱心人士專程前來支持。有家長帶同子女到場支持黃sir，慨嘆黃sir的遭遇經歷顛覆了香港人的價值觀，批評教育局處事不公。

五一紅假適逢周末，位於荔枝角D2 Place的白紙市集人頭湧湧。因透過畫作發表政見而遭教育局裁定專業失德的視藝科老師黃sir成為全場焦點，他的攤檔擺賣着漫畫作品《假如讓我畫下去》等商品。他表示，很擔心自己的命運如近日被釘牌的教師，所以有需要為日後籌謀打算，若不能做全職老師，惟有考慮教興趣班、當全職藝術家的出路。

支持者斥教局「話自己啱就啱」

黃sir說，昨日有多名教育界同工到場為他加油，「話大家都要努力呀，好多嘢唔講得呀，俾人逼迫得好緊要呀，所以特意嚟支持我，可能一方面我講出佢哋心聲，亦做緊佢哋想做嘅嘢」。他說讀者反應超乎預期，香港人撐香港人令他深受感動，而且作品已出版大半年，未料100本作品全數沽清，很感謝讀者支持，並指有興趣訂書市民可以經網上訂購。

前來排隊捧場的人龍絡繹不絕，專程前來的讀者曾女士說，走遍各大書店也沒有此書，對買不到漫畫相當失望，「香港越嚟越咩自由都冇，連呢啲都冇，係咪要連思想都控制埋？」她又斥責教育局自以為是，不應「佢話自己啱就啱」，要睇事實判斷，如果黃sir所描述的事實有錯，今日就不會有這麼多人來。另一讀者黃小姐讚揚黃sir是熱心和熱愛藝術的老師，觀其言行覺得他沒有錯，長時間的努力不應一下子被抹殺，形容教育局對其評價不公道，紅線處處「咁真係冇嘢可以畫囉」。