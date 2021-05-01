太子

有別於中環外籍酒客徹夜狂歡、夜夜笙歌，以本地客為主的太子區酒吧猶如平行時空，街上冷清，生意淡靜，整晚水盡鵝飛，有酒吧一晚只有一枱客，有酒吧甚至只安排經理一人上班，以免浪費人手。

有多間分店的酒吧負責人Tomas（化名）說，現時至少能復業，惟全日不過三枱客，希望政府逐步放寬酒客限制。他又引述熟客對政策感到無奈，「有病去打針我就聽過，如果為想飲酒而打針，我就未聽過」。

經理：港人已慣10點前歸家

位於太子通菜街的酒吧「醉酒棧2」，不願出鏡的經理蘇小姐說，疫苗氣泡實行首日全晚完全沒有客人，翌日亦只有兩名客人，因為很多客人都未接種疫苗，尤其是年輕一輩對疫苗較抗拒，「我有啲朋友話寧願唔堂食，都唔打針呀，亦都有客人真係長期病患，就算有醫生紙證明，都唔畀得佢入」。

她本身已為復業而趕在上周四打針，「我有兩、三位同事真係寧願辭職都唔打針，我逼佢打針，咪等於逼佢辭職」。她只好先讓相關同事停薪留職，觀察政府會否進一步放寬酒吧經營限制，讓未打針的員工也可復工。

蘇小姐慶幸其酒吧沒有分店，相比起其他集團式經營的酒吧有多間分店租金負擔較少，不過疫潮至今，亦已流失了八成生意。她對經營不感樂觀，認為大多香港人已習慣10時前回家的生活，即使飲酒聊天也會到餐廳邊吃邊飲，「飲三、四個鐘都夠皮」。