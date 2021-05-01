【本報訊】疫苗氣泡上周四開始實施，食肆需選擇A、B、C、D類運作模式，政府於生效前夕或生效後才公佈執行細節，業界未能清楚掌握，例如同時營運B、C區的食肆要張貼分區平面圖，很多食肆來不及準備。

原來食環署有規定，食肆必須於指明期間（今個周期為4月29日至5月12日）開始時選定運作模式，一經選定便不可在指明期間從一種運作模式轉變為另一種運作模式，若食肆選定以B類模式營運，即四人一枱及營業至晚上10時，在指明期間便不能轉為C類模式營運，即擴展至六人一枱及營業至凌晨12時。

業界反映員工未及接種

食環署昨日表示，接獲業界反映，部份食肆員工仍然在輪候接種疫苗，無法即時選定C類運作模式。政府現正積極考慮寬鬆處理，讓已選定運作模式的食肆可以在今個周期餘下日子符合規定後改至C或D類運作模式。

譽宴集團主席張家豪表示，不清楚食環署有上述規定，但認為措施只方便署方監管，而限制業界營運，酒樓員工不時流失，若新聘請的員工未接種疫苗及沒醫生證明，食肆惟有只營運B類；當所有員工已接種疫苗後再轉做C類時，又要向食環署申報甚至不能更改，影響業界經營，而且容易誤墮法網。

張家豪指業界應配合防疫，但政府也不應有太多限制，需調整政策。