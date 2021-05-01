卑利街的餐廳酒吧區遊人如鯽，但當中一家香港人開的黃店Dose生意未有太大分別，一晚只有三、四枱客，生意仍然大不如前，未有因疫苗氣泡而受惠。食客經過也不會開胃，因為店前長駐大批警察。

店主：員工如家人 不會逼打針

店主Ranee說，卑利街兩側太多餐廳酒吧，可能因為客人聚集發出噪音，以致附近居民投訴，街上近數個月經常有警員巡邏，以限聚令驅趕人群。尤其每逢節日及星期五、六，晚上7時後便有五、六名警員在店外列陣，甚至以大聲公廣播限聚令呼籲。她形容，即使她站在店內最入面的水吧位置工作依然聽得一清二楚，何況是在座的食客，警方舉動令客人感到猶如被監視，變相趕客。

Ranee觀察，警方較少在其他店前成排聚集，認為多少與其黃店身份有關，即使沒有高調表態，「我哋係香港人（經營）已經好明顯」。她說，中環一帶的餐廳酒吧大多是外籍人士或集團式經營，該店算是異類，疫苗氣泡措施推出後，她決定沿用B類食肆模式經營，經營至10時。

回想去年多個月政府實施晚市禁堂食令導致生意插水，最低潮時一度蝕近百萬，她曾向員工提議不如停業一段時間，但員工說寧願共同進退，做得幾多生意就盡做。三位員工如今已是她的「家人」，不會要求他們打針，亦不會強迫客人使用安心出行。