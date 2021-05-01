【本報訊】39歲菲傭感染雙重變種病毒觸發第五波疫情危機，港府強制全港37萬外傭八天內強檢，當局昨天及今天在四個外傭聚集的地點加設檢測站，適逢昨天是5.1勞動節公眾假期，中環遮打道及維園檢測站大排長龍，高峯期有千人輪候，有女傭清晨6時排隊；亦有外傭不滿措施帶歧視成份，令外傭被標籤。

有人清晨6時已輪候

遮打道行人專用區的免費檢測站雖然早上10時才運作，但昨晨7時前已有外傭排隊，至中午已有數百人排隊，人龍由遮打道延伸至雪廠街，龍尾近遮打大廈對開，其後人數增加，高峯期有近千人輪候。警方架起鐵馬，勞工處人員舉起四人限聚令和保持1.5米社交距離的標語提醒，但輪候人數眾多下，有外傭稱等候四個半小時才能檢測。

銅鑼灣維園的檢測站同樣人頭湧湧，至昨晨11許已有逾千名外傭排隊，有外傭表示，早上9時半到場排隊，至中午1時才做檢測，直言等候時間太長，且天氣炎熱；對於外傭簽新合約時要先接種疫苗，她雖擔心疫苗有副作用，但會無奈接受。另有外傭稱，面對強檢令只能遵守，惟有犧牲半日假期希望盡快完成要求，向僱主交代。

有外傭批評，強檢政策並非一視同仁，不是所有本地居民都檢測，但外傭就需要檢測，認為有歧視。菲傭Crisdy亦指，港府為檢測設死線，只得八日時間是有意留難外傭，更令外傭被標籤。

菲傭Evangeline表示，預約檢測非常困難，一位難求，流動檢測車又大排長龍，外傭朋友紛紛呼籲到檢測中心叩門，有女傭昨晨6時便已在門外等候。

來港工作三年的外傭稱，僱主前日提醒她做檢測，因此昨晨7時去排隊，坦承對注射疫苗感恐懼，但礙於謀生必須注射只好忍受。