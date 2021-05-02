疫情下政府不時勒令不同場所停業，令「手停口停」的基層市民難以維持生計。有社福團體上月訪問近365名基層市民，發現當中逾4成人因政府的強制措施而無法正常工作、工時大減，更有逾5成人家中至少有一人失業。組織指出，雖然政府宣佈由今年6月起放寬職津工時限制，但無法惠及早前因疫情工時驟降，而喪失計劃資格的基層市民，建議計劃應設半年追溯期，至12月第四波疫情前。

34%受訪者稱靠借錢度日

香港社區組織協會（SoCO）今年4月以網上問卷形式訪問365個住戶，以了解基層勞工的就業情況，他們主要居住深水埗區，其次是油尖旺區，當中逾8成人住劏房，7成人最高教育程度為中學，職業主要為建築及飲食業，收入中位數為1.3萬元。調查中有約43%人表示，因政府的強制措施導致其家庭成員無法正常工作，當中有近9成人被要求放無薪假或開工不足，情況至少持續約1個月，更有4成人曾持續3個月或以上。

調查亦發現，逾5成受訪住戶家中有1至3人失業，當中大部份人至少失業1個月，更有約35%人曾失業6個月或以上；有2成人表示因失業或放無薪假，已持續3個月以上「零收入」。因失業問題嚴重，調查中有34%人表示，主要收入來源為「借錢」，借錢中位數為3萬元，最高更有人借錢達20萬。至於由政府設立的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，調查中逾8成人表示不會申請，主要原因為擔心沒有能力還款。

工時減少 基層失職津資格

SoCO指出，不少受訪者表示之前已曾借錢，或正面對債務情況，批評政府計劃無法解決失業情況，更可能進一步加重基層市民債務負擔。組織更指，調查中工時少於144小時的人士，由去年12月的42%，上升至今年2月約51%，不少人因此喪失在職家庭津貼資格，變相「越窮越困」，認為雖然政府今年6月起放寬計劃工時限制，但未能惠及此前受影響的勞工。

現年43歲的低收入人士林先生，因申請公屋4年半不果，夫妻倆與4名子女及年邁母親，一家7口居住在荃灣一間140呎劏房，月租高達7,500元，「最大困難就係交租……食飯做功課全部喺床上面做」。任職建築「三行」散工的林指，在疫情前幾乎每天都工作，月薪一度高達1.9萬元，惟在去年疫情爆發後，每個月最多只有十數天工作，甚至有數個月「冇工開」，每月收入驟降至約7,000元，去年12月更因有工友確診，被政府要求停工一個月。

林先生形容，自己「手停口停，要交租要食飯」，惟政府收緊防疫及勒令停工時，卻沒有提供任何補償，故去年2月被迫向銀行借貸8萬元，疫情期間靠信用卡透支及貸款度日，每月連息須還款約3,000元，「每個月慢慢還，（至今）仲差一半」。他續指，在疫情放緩下，上個月有18天工作，收入回復至約1.4萬元，惟因早前多個月工作日數少，工時未達在職家庭高額津貼的192小時，資助金額因此大跌一半。

促職津工時放寬期追溯至第四波疫情前

SoCO認為，調查反映在政府強制措施下，不少受訪者無法正常工作，因而薪水下降，甚至「冇糧出」，建議政府應透過抗疫基金，向受影響僱員直接提供津貼援助，以及重新考慮設立失業援助金。對於政府放寬職津工時要求卻不設追溯期，SoCo指，調查中不少受訪者由去年12月起，總工時已持續下降，隨時或失去申請職津資格，故認為政府應將最低工時要求下調至72小時，以及將今次工時的放寬期，追溯至第四波疫情前，令受影響員工可獲得相關資助。

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