特首林鄭月娥日前接受內地《瞭望》新聞周刊專訪時指,香港特區仍有大量制度有待完善,例如教育、傳媒和公務員培訓與管理等,行政會議成員湯家驊今天在港台英文節目《給香港的信》,不點名地批評《蘋果日報》以「反送中」描述由修訂《逃犯條例》所引起一連串的社會運動,指海外媒體及外國政府寧願相信「謊言」,共同煽動社區的憤怒和仇恨,令香港「瀕臨完全瓦解的邊緣」(the brink of total disintegration)。

聲言有人策劃摧毀一國兩制 故意說謊

湯家驊在節目中指,一國兩制的最大挑戰是「謊言和誤導」,指有人策劃摧毀一國兩制,故意說謊,令社區出現很多謊言和誤導。他以「單程證配額」為例,指有人仍堅信其是用以「搶劫」(robbing)港人的社會福利;又指部份具法律背景的政客或立法者甚至公開表態相信「反觀點」。

湯續指,前年因修訂《逃犯條例》引起了一連串社會運動,不點名批評有報紙以「反送中」描述運動,將修例形容為「邪惡計劃」(an evil scheme),令成千上萬的人相信,令他們願意為此破壞一切、縱火、殺害和殘害無辜的旁觀者。他並稱,有海外媒體及外國政府寧相信「謊言」,共同煽動社區中憤怒和仇恨,令香港瀕臨完全瓦解的邊緣(Together, they helped fan the anger and hate in the community until it reached a crescendo that brought us to the brink of total disintegration)。

稱難靠「措施」阻止輿論領袖和媒體散佈錯誤訊息

湯認為,要避免「謊言和誤導」,需要靠「誠實的從政者」(honest politicians)和「公正的媒體」( impartial media ),致力令一國兩制取得成功,惟現階段難靠「措施」阻止輿論領袖和媒體散佈錯誤訊息,因會引起損害言論自由和新聞自由的「險惡標籤」( a sinister label)。

他建議政府建立公眾溝通和諮詢的渠道,投入資源或建立公共關係辦公室或中央政策部門,處理、糾正謊言和錯誤信息,續指政府要與私營機構的「盟友」建立關係。

