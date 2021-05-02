政府以放寬社交限制措施利誘香港人接種疫苗，不過自疫苗開打以來，副作用個案不斷上升，包括至少29人針後面癱，不少市民仍感憂慮。疫苗臨床事件評估委員會共同召集人孔繁毅在電視節目表示，面癱者大部份是接種中國科興滅活疫苗後發生，以男士為主；若之後更多人接種科興後面癱，會建議科興把面癱列為需注意的副作用。

孔繁毅表示，截至4月18日，共接獲29人接種疫苗後面癱，22人接種科興、7人接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。他指，留意到接種科興後面癱的病人，較多為男士，以左臉面癱較常見，大部份於針後48小時發生。

針後面癱者年齡介乎26至86歲

根據衞生署早前發佈的疫苗副作用監察報告，截至4月18日本港共接種約598,700劑科興疫苗，針後面癱的百分比為0.0037%；患者年齡介乎26至86歲。病例數與百分比均低於去年及前年同期的面癱新症背景發病率。

孔繁毅指，港大正進行研究，若數個月後發現科興疫苗針後面癱個案，明顯較前幾年同期增加，會建議科興在疫苗指引上，加入面癱為副作用之一。

而本港至少28人於接種疫苗後死亡，其中22人接種科興疫苗。孔繁毅表示，由於接種科興的人士，平均年齡較接種BioNTech高20歲；加上較多人有冠心病、心臟病或糖尿病等長期病患，「如果佢哋未控制得好呢一啲長期疾病，而又去接種疫苗呢，佢哋自然多啲機會有一啲所謂不良事件發生，基本上同疫苗接種無關係。」

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