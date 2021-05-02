港府周四（29日）實施「疫苗氣泡」，食肆可按員工及食客接種疫苗的情況，分A、B、C、D共4級營運，各級均有不同條件及放寬措施。職工盟總幹事蒙兆達批評政府用綑綁政策，逼使餐飲業員工為保飯碗打針，又不滿譽宴集團以獎金「利誘」員工打針。

譽宴集團主席張家豪表示，不相信有人會為金錢獎勵而打針，又稱「如果真係怕死，畀一萬蚊都唔會打，𡃁仔畀人利誘出嚟掟汽油彈就有」。飲食業職工總會榮譽會長郭宏興則指，不想打針的員工可以選擇到A、B類食肆工作。

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職工盟批評措施等同宣告「不打針就會有後果」

蒙兆達出席港台節目《城市論壇》時，批評政府為催谷市民接種疫苗，以接種疫苗作為放寬食肆防疫限制的基礎，變相鼓勵僱主逼員工接種，不少員工可能為保飯碗而就範，與特首林鄭月娥當初稱不會強制市民打針的說法相違背。

蒙形容，政府的做法並非向市民解說接種疫苗有何作用，而是向市民釋出「不打針就會有後果、業界不能放寬限制」的訊息。

譽宴主席否認利誘打針：真係怕死畀一萬蚊都唔打

譽宴集團早前發出內部通告，指上周一（26日）前不打針的員工會被停工，並會向打針的員工發放2,000元獎金，不適合打針的員工則獲發醫療津貼500元。蒙批評譽宴助紂為虐，並指集團以獎金「利誘」員工打針。他又質問集團主席張家豪，在已接種疫苗的7成員工當中，有多少人於集團發出通告前自願接種。

張家豪未有交代相關數字，他反駁指員工清楚明白自己有責任保護家人及食客，強調員工均自願接種，沒有人因疫苗問題要停工。他又稱，不相信有員工會為金錢獎勵而打針，「如果真係怕死，畀一萬蚊都唔會打，唔係咁低能，𡃁仔畀人利誘出嚟掟汽油彈就有」。張又稱，集團管理層早已先行接種疫苗，暫時未見有任何問題。

工聯會建議 拒打針員工停工可請僱主幫忙介紹

工聯會屬下的飲食業職工總會榮譽會長郭宏興表示，工會早前向業界進行調查，指有37%受訪者表示已接種疫苗。他稱疫情當前，飲食業作為高危行業，「好多人想打針都打唔到」，希望大家就政府政策互相協調。

被問到對擔心副作用而不想接種疫苗的員工有何建議，郭直言，他們可以自行選擇到A、B類食肆打工，甚至可要求僱主幫忙介紹，稱「如果你能幹，市場上會有需要」。蒙兆達直言被郭的言論「嚇一跳」，稱對方身為工會代表，但其言論更似是代表商界。

業內人承認實行CD區有困難

餐飲聯業協會會長黃家和表示，暫時未收到有員工因打針問題而停工的個案。他稱有僱主已將未能接種疫苗的員工調職至其他實施A、B區的分店；已接種的員工則留在有C區的分店。但他亦承認全港食肆大部分為中小型食肆，實行C或D區可能會有困難。

黃家和又稱，餐廳不同時段的客流有異，難以用單一平面圖區分不同區域，呼籲食環署重新考慮是否要求餐廳製作相關平面圖。

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