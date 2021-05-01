【本報訊】香港導盲犬服務中心近日是非不絕。繼網上流傳兩條導盲犬受訓期間疑遭虐待的片段後，該中心昨解畫指片段屬三年前舊片，已檢討改善，但記者會舉行期間，數名曾任中心寄養家庭的義工到來「踩場」，指控中心不善待導盲犬及隱瞞癌犬病況，甚至企圖將其人道毀滅，但中心即時否認。

上周三網上瘋傳一段20秒短片，片中身穿香港導盲犬服務中心制服的女子戴上眼罩，領着受訓中導盲犬步行，當導盲犬欲掉頭時，該女子忽然以繩索從後猛力拉扯導盲犬轉身，當時一男子隨行觀察卻未制止。片段引起網民議論，質疑中心在訓練過程中涉嫌虐狗。

中心主席否認指控

翌日再有網民上載另一片段，片中見到一隻穿紅背心的黑色導盲犬，被兩名男子強行推上扶手電梯，其間導盲犬表現驚慌，不欲前進。網民對影片譁然，有人批評訓練員的動作粗暴，缺乏耐性，要求中心回應事件。

香港導盲犬服務中心昨進行新界區賣旗籌款，下午該中心召開記者會，中心主席張偉民證實兩段片段屬三年前的訓練片段，承認片中訓練員動作是不雅觀「力度係大力咗」，但形容情有可原，希望大家諒解，事後經檢討後已改用正向訓練，如給予獎賞、讚許等。他又認為有人將片段剪輯，之後判斷訓練員做法是否恰當，對他們不公平，坦言網上評論令中心感壓力。

不過，其間數名曾任該中心的寄養家庭義工到場，其中義工Thomas指全港首隻導盲犬Google於2011年來港，接受正式訓練前由他照顧，他指Google一直服務失明人士David，但Google漸近退休加上患癌，他稱得知中心有意將之人道毀滅，要求張偉民交代Google病況，斥責他刻意隱瞞，又指未知Google是生還是死，但中心否認並指Google仍由失明人士David飼養。本報曾就事件致電張偉民查詢，但手機未能接通。

香港導盲犬服務中心在2012年成立，屬全港兩間繁殖並訓練導盲犬的機構之一，同時亦會培訓本地導盲犬訓練員和導師，食衞局前局長高永文是中心的顧問團成員。