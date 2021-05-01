【本報訊】政府前日突然強迫37萬名外傭接受檢測，並規定續約或完約換僱主的外傭須接種疫苗。多個外傭團體批評港府將外傭污名化，將外傭標籤為變種病毒來源，「完全係歧視同種族主義」。有僱主擔憂外傭接種疫苗後若身體出現問題責任誰屬，「工人條命都係命嚟㗎嘛」。

食物及衞生局長陳肇始昨出席港台節目講解針對外傭措施，聘有外傭的何太致電申訴，問若外傭接種疫苗後死亡，僱主是否需負責，「工人條命都係命嚟㗎嘛，佢哋長途跋涉嚟到香港打工，離開屋企、離開屋企人，咁個僱主都應該要保護佢、畀關懷佢」。何太表示家中外傭不願接種，因其友人接種後身體不適。不過未待何太申訴完畢，就遭節目主持打斷。陳肇始回應稱：「責任方面勞工處會睇，令大家（僱主）比較清晰。」她重申目前為止專家委員會均認為死亡個案與疫苗沒因果關係。

醫生：大規模強檢難阻傳播

多個外傭團體昨舉行聯合記者會，外勞事務工中心社區關係主任唐曉昕批評政府將外傭標籤為高風險群組加劇偏見，有外傭反映在街上被途人刻意避開，在餐廳也被拒同枱用膳，新政策將引起更多歧視。唐續說疫症爆發至今無出現外傭群組，但社會往往誇大外傭假日聚會風險，對比之前的歌舞群組、健身群組等有數百人受感染，今次僅兩名外傭感染變種病毒，政府便即要求外傭強制檢測及接種疫苗，「完全係歧視同種族主義」。

United Filipinos in Hong Kong主席Dolores斥新政策懲罰外傭，強制檢測時間倉卒，昨午大批外傭在中環輪候，難以保持社交距離，反增聚集風險。政府規定外傭續約須接種疫苗，日後成為工作簽證條件之一，Dolores指受禁飛影響已有很多菲傭未能來港，料新政策下來港外傭人數進一步下降。

亞洲移居人士聯盟發言人Eman Villanueva不認同政府要求外傭接種疫苗成為工作簽證條件，會尋求法律意見，未來數日會發起默站行動表達不滿，也會約見印尼駐港總領事館反映意見。

香港亞洲家務工工會聯會認為，變種病毒源頭不是外傭，而是政府抗疫工作失敗。聯會質疑，政府發現有個案從檢疫酒店感染病毒，卻沒強制所有酒店職員檢測，酒店客人亦未被要求重新檢測，這種失誤才是導致變種病毒流入社區的原因。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，政府強制外傭檢測導致檢測中心大排長龍，除了令真正有風險、有病徵人士「想驗冇得驗」，更可能導致整個檢測結果滯後，無法及時發現染病人群，難以阻截傳播。

勞福局：不宜接種者或可豁免

勞福局稱，由於外傭確診個案源頭未明，顯示社區可能已出現變異病毒隱性傳播鏈，外傭人口高達37萬，工作性質主要為照顧家庭成員，一旦感染病毒可能會傳染僱主家庭成員，加上外傭有定期社交聚會，N501Y變種病毒株傳染性甚高，有必要強制所有外傭檢測。就注射疫苗安排，如外傭因健康理由不適宜接種，可獲考慮豁免相關要求。外傭醫療費用方面，僱主責任與現行規定相同。根據標準僱傭合約，外傭受僱期間生病或受傷，僱主須提供免費醫療。外傭與香港市民一樣，如接種疫苗後出現未能預見的嚴重異常事件，可申請政府疫苗保障基金財政援助。

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