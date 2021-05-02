香港與新加坡旅遊氣泡最快本月26日啟動，旅遊業議會主席黃進達表示，首兩星期機位已經爆滿，反映工商務客和探親人士的需求頗大，但機位有限，短期內旅行團未必能成行，相信要到暑假才有機會成團。他又期望最快本月初重啟本地遊，預料未來周末及母親節將會是出團高峯期。

指政府正與日韓泰商討旅遊氣泡

黃進達在一個電台節目說，受到機位和客位限制，首兩星期來往香港與新加坡的機位已經爆滿，機票價格被炒貴，反映工商務旅客和探親人士有需求，初期未能完全滿足，加上機位有限，旅行團未必太快可以成行。黃進達期望下月加開兩地航班，讓市場供應變充裕，預料暑假可望成團。

他又表示，建立旅遊氣泡是大趨勢，業界希望推動至其他國家，據他了解，當局正與10多個地方商討氣泡安排，包括港人熱門旅遊地點泰國、日本和南韓等。

旅遊業促進會總幹事崔定邦在同一節目表示，預期將有少量富裕家庭到新加坡自由行，坦言對業界生意幫助不大，期望本港盡快與澳門及內地恢復通關。

本地遊須打針難助業界過難關

至於本地遊，港府早前宣佈在「疫苗氣泡」下可恢復舉辦上限30人的旅行團，帶團人士要至少接種1劑疫苗。黃進達稱，已陸續收到業界申請，期望最快本月初開始成團，預料未來周末及母親節會是高峯期。對於政府要求旅客使用「安心出行」，黃稱會與政府商討，希望做法可以更有彈性。

崔定邦則表示，自己的旅行社將於周六開團。他稱很多旅行社以接待外地遊客為主，參與本地遊的旅行社不多、始終業務較小，形容目前業界情況仍相當困難。

崔又表示，一些旅行社及管理層明白需要接種疫苗，但較年長及身體狀況欠佳的旅遊巴司機可能會有憂慮，故目前接種率不太理想。他稱業界仍需要時間向前線員工解釋，若未能接種疫苗，必須拿取醫生證明和做檢測等。

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