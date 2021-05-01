【本報訊】中央修改香港選舉制度，多個建制黨派也磨拳擦掌，由海歸派工商界牽頭的「紫荊黨」有否獲北京支持令人關注。該黨創辦人之一、中播控股董事長黃秋智稱，因該黨另一創辦人、身兼全國政協的李山在早前北京兩會與不少北京領導會晤，故令他感到中央的「祝福」。黃直指，立法會目前「塘水滾塘魚」，未來要有「更有為」政黨向政府提意見。

稱未決定是否支持林鄭連任

去年創立的紫荊黨官方網頁4月正式運作，核心主張爭取一國兩制下一個「五十年不變」，並劍指香港各級選舉，該黨更曾豪言要招收25萬黨員。黃秋智接受本報訪問時稱相信該黨有中央支持，自信滿滿：「因為我哋做嘅嘢同中央一致，我哋做嘅嘢係為咗香港長期繁榮穩定。」

有報道指該黨主席李山兩會期間獲港澳辦主任夏寶龍接見，黃秋智不置可否，但承認李在兩會期間獲不同領導接見：「得到訊息係，中央非常支持。」紫荊黨稱獲中央祝福，但建制陣營卻不時對該黨潑冷水。黃坦言有建制派可能對紫荊黨有誤解，不希望他們有「心理作用」，但承認未知能否趕及今年派員參選。

言談之間，黃秋智也隱約透露對現有政府，以及建制陣營的不滿，斥政府機關多年以來一直在殖民地政府下辦事，只知執行卻不懂管治，議會建制派也是「塘水滾塘魚」，未有為香港尋求改變。至於會否支持特首林鄭月娥連任，他尷尬一笑，指該黨對於支持誰出任下屆特首未有定論。