【本報訊】港鐵屯馬綫今日進行通車前全線列車測試，運輸署提醒市民，西鐵綫及屯馬綫一期今日的首班列車將延至上午約7時30分開出。為應付有關地區市民的乘車需求，運輸署已協調港鐵及九巴，今日清晨安排特別運輸服務。

港鐵安排十接駁巴士線

港鐵將提供十條免費接駁巴士路線，今日上午約5時15分開始行駛，班次約為兩至十分鐘。其中三條沿站停路線K99、W3及M24將分別覆蓋西鐵綫及屯馬綫一期沿線各車站，而其餘七條特快跨區路線D1、D2、W1、W2、M17、T1及T2將提供直接服務連接東鐵綫及東涌綫。這些路線亦可協助乘客轉乘其他公共運輸服務。

為配合往來屯門、天水圍及元朗一帶的乘客需求，港鐵今日清晨會調派更多雙卡車輛行走各輕鐵路線，以加強服務。港鐵表示，今日將加派超過500名職員協助乘客使用免費接駁巴士或相關替代路綫繼續行程。

九巴表示，會密切監察相關路線客流量，包括十條提供「點對點」直達路線的使用情況，作出合適車務調動以應付需求。涉及路線包括260X、960、69X及269B等。

乘客如有查詢，可以致電九巴顧客服務熱線2745 4466，或使用App1933，以及九巴網站即時對話功能。

運輸署緊急事故交通協調中心會聯同相關政府部門和公共交通營辦商密切監察今晨交通及公共運輸服務情況。最新交通消息詳情可瀏覽運輸署網頁（www.td.gov.hk）或「香港出行易」流動應用程式。