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變種病毒︱菲領事促港府煞停 張建宗避談強制續約外傭打針涉歧視

54分鐘前
張建宗（左）稱強制檢測安排同樣適用於院舍員工，不涉及任何種族或身份歧視，惟對於更受爭議、要續約外傭打針的要求，他只稱勞工處及入境事務處正研究細節。資料圖片

政府強制37萬名外傭接受檢測，並計劃規定續約或完約換僱主的外傭須接種疫苗遭外傭團體批評標籤外傭為變種病毒來源。繼食物及衞生局局長陳肇始昨否認措施涉及歧視和標籤後，政務司司長張建宗今日亦在網誌發表同一論調，稱強制檢測安排同樣適用於院舍員工，不涉及任何種族或身份歧視，惟對於更受爭議、要續約外傭打針的要求，他只稱勞工處及入境事務處正研究細節。而菲律賓駐港總領事就促請港府不要強迫外傭接種疫苗，否則應規定所有外勞打針，又指港府事前未曾直接諮詢他們。

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一名居於東涌映灣園的菲傭日前感染南非變種病毒，至今源頭未明，政府其後要求全港37萬外傭在本月9日前進行強制檢測，又明言會規定外傭在續約或換僱主時打針。措施引起外傭團體不滿，批評今次僅有一名外傭感染變種病毒，政府便立即要求外傭強制檢測及接種疫苗，「完成係歧視同種族主義，甚至將責任歸咎外籍家務工人」。

籲外傭及僱主理解政府「初心」

張建宗在其網誌解畫，指強制檢測措施旨在保護外傭自身、其僱主家人及其朋友，通過檢測盡早找出變種病毒源頭，以便有效切斷傳播鏈，希望外傭及僱主們理解政府的「初心」。他指，強制檢測安排同樣適用於其他高風險行業人士，例如安老院舍、殘疾人士院舍及護養院員工，並不涉及任何種族或身份歧視，又說「就日後外傭申請續約時須接受認可新冠疫苗注射的安排，勞工處及入境事務處正研究相關細節」。

他亦不忘繼續推銷接種疫苗，指香港要完全走出疫情，始終要靠普及有效的疫苗接種，越多人接種疫苗，防疫成效越大。他稱，隨着香港抗疫能力提升，疫苗接種計劃穩步展開，政府會以「疫苗氣泡」為基礎調節各項社交距離措施，目的是回應各行業和市民期望盡快恢復正常生活的訴求。他又說，持續提升疫苗接種率是成功落實「疫苗氣泡」的必要條件，也是香港現時走出疫境的「生路」，呼籲大家積極接種疫苗。

菲律賓駐港總領事：措施不應有歧視性

菲律賓駐港總領事Raly Tejada接受《南華早報》訪問時，促請港府不要強迫外傭接種疫苗，否則應要求所有外籍工人打針。他指，領事館一直支持香港免費和自願的疫苗接種計劃，相信其國民有能力做正確之事，不需要被強制打針，認為如接種疫苗成為來港工作的規定，措施不應有歧視性，其他非本港居民的勞工亦應有相同安排。他稱，港府公佈新措施之前並沒有直接諮詢他們，認為如有諮詢受影響的國家如菲律賓、印尼等會更好，因為措施涉及其國民的重要權利。

本月將公佈要非公務員政府僱員簽署效忠聲明

另外，張建宗在網誌亦提到，政府計劃在本月落實並公佈將簽署效忠聲明的要求，延伸到按非公務員條款聘任的政府僱員的具體安排。他又說，政府正籌備本年成立公務員學院，觀塘一幅面積約11,000平方米綜合發展用地，將包括興建公務員學院的長遠院址，工程預期明年動工、2026年年底陸續完成。他指，加強公務員認識國家事務和香港特區憲制秩序是未來培訓重點，公務員培訓處會增加與內地院校合辦研習課程的培訓名額，也會將「公務員交流計劃」擴大至包括大灣區內地城市，首長級人員曾到內地參加研習課程的比例目標由目前約75%逐步提升至100%。

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張建宗外傭打針
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