政府強制37萬名外傭接受檢測，並計劃規定續約或完約換僱主的外傭須接種疫苗，遭外傭團體批評標籤外傭為變種病毒來源。繼食物及衞生局局長陳肇始昨否認措施涉及歧視和標籤後，政務司司長張建宗今日亦在網誌發表同一論調，稱強制檢測安排同樣適用於院舍員工，不涉及任何種族或身份歧視，惟對於更受爭議、要續約外傭打針的要求，他只稱勞工處及入境事務處正研究細節。而菲律賓駐港總領事就促請港府不要強迫外傭接種疫苗，否則應規定所有外勞打針，又指港府事前未曾直接諮詢他們。

一名居於東涌映灣園的菲傭日前感染南非變種病毒，至今源頭未明，政府其後要求全港37萬外傭在本月9日前進行強制檢測，又明言會規定外傭在續約或換僱主時打針。措施引起外傭團體不滿，批評今次僅有一名外傭感染變種病毒，政府便立即要求外傭強制檢測及接種疫苗，「完成係歧視同種族主義，甚至將責任歸咎外籍家務工人」。

籲外傭及僱主理解政府「初心」

張建宗在其網誌解畫，指強制檢測措施旨在保護外傭自身、其僱主家人及其朋友，通過檢測盡早找出變種病毒源頭，以便有效切斷傳播鏈，希望外傭及僱主們理解政府的「初心」。他指，強制檢測安排同樣適用於其他高風險行業人士，例如安老院舍、殘疾人士院舍及護養院員工，並不涉及任何種族或身份歧視，又說「就日後外傭申請續約時須接受認可新冠疫苗注射的安排，勞工處及入境事務處正研究相關細節」。

他亦不忘繼續推銷接種疫苗，指香港要完全走出疫情，始終要靠普及有效的疫苗接種，越多人接種疫苗，防疫成效越大。他稱，隨着香港抗疫能力提升，疫苗接種計劃穩步展開，政府會以「疫苗氣泡」為基礎調節各項社交距離措施，目的是回應各行業和市民期望盡快恢復正常生活的訴求。他又說，持續提升疫苗接種率是成功落實「疫苗氣泡」的必要條件，也是香港現時走出疫境的「生路」，呼籲大家積極接種疫苗。

菲律賓駐港總領事：措施不應有歧視性

菲律賓駐港總領事Raly Tejada接受《南華早報》訪問時，促請港府不要強迫外傭接種疫苗，否則應要求所有外籍工人打針。他指，領事館一直支持香港免費和自願的疫苗接種計劃，相信其國民有能力做正確之事，不需要被強制打針，認為如接種疫苗成為來港工作的規定，措施不應有歧視性，其他非本港居民的勞工亦應有相同安排。他稱，港府公佈新措施之前並沒有直接諮詢他們，認為如有諮詢受影響的國家如菲律賓、印尼等會更好，因為措施涉及其國民的重要權利。

本月將公佈要非公務員政府僱員簽署效忠聲明

另外，張建宗在網誌亦提到，政府計劃在本月落實並公佈將簽署效忠聲明的要求，延伸到按非公務員條款聘任的政府僱員的具體安排。他又說，政府正籌備本年成立公務員學院，觀塘一幅面積約11,000平方米綜合發展用地，將包括興建公務員學院的長遠院址，工程預期明年動工、2026年年底陸續完成。他指，加強公務員認識國家事務和香港特區憲制秩序是未來培訓重點，公務員培訓處會增加與內地院校合辦研習課程的培訓名額，也會將「公務員交流計劃」擴大至包括大灣區內地城市，首長級人員曾到內地參加研習課程的比例目標由目前約75%逐步提升至100%。

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