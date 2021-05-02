本港多1人打中國科興COVID-19滅活疫苗後逝世。死者是患高血壓、慢性阻塞性肺病及肥胖的57歲男子，死前6日（4月26日）在社區疫苗接種中心打首劑科興，離開中心前沒不適，至5月2日凌晨被發現在街上不省人事，被送往博愛醫院急症室，早上不治。本港累計28人針後亡，當中22人打科興，6人打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。

截至5月2日下午4時的過去24小時，衞生署接獲醫管局呈報該宗死亡個案，懷疑涉及接種COVID-19疫苗後14日內出現的嚴重異常報告，暫時未有臨床證據顯示個案因疫苗致死。醫管局會向死因裁判官呈報該個案。而衞生署接獲報告後，已聯絡醫管局，以獲取更多資料，並按既定機制，將個案交由專家委員會評估其死亡與疫苗的因果關係。

截至4月25日，本港共接種約1,275,300劑COVID-19疫苗及接獲2,131宗接種異常報告（佔總接種量0.17%）。其間衞生署共收到14宗（佔總接種量0.001%）曾於去世前14日內接種COVID-19疫苗的死亡報告，但指這14宗個案均沒有臨床證據顯示其死亡是由疫苗引起。

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