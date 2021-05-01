過去幾個月，鄭敏華差不多每個周末都帶着20多個義工到梅子林去，在泥土下挖出各式各樣的舊物，她是「慶春約梅子林鄉郊保育及復育參與式行動研究」的項目副組長，挖出了500多件，由日用品、食具到農具琳琅滿目。

跟着她走到屋子後方，地上放滿了大小不一的缸瓦，都已是復修好的，她說日後可以重用。考古掘出的是文物，但她解釋這些是「舊物」，可以在生活中被使用，才有意義。一間房子分成九格，挖出來的物件，先是清潔，然後再分類，有些用品甚至是她沒見過的，便要問村民，以物件，展開一連串口述歷史的記錄，重組昔日的生活痕迹和鄉郊的生活內涵。

復修本土歷史遺產

「一地都係舊物，60年代村民離開去城市發展，喺當時嘅香港好普遍，因農業已經唔可以維生。」她是「思網絡」的總監，過去十多年做了很多城市研究，都是從文獻紀錄去理解的，但鄉村內，村民本身就是文獻、活字典，很多器具的用法都是口耳相傳，每件東西都有故事。

正是這個原因，她認為必須把彌足珍貴的香港鄉郊歷史記錄下來，把死物變成活物，必須被繼續使用，親身走進整個環境，觸摸斷垣的質感，與村民對話，相比博物館式的死物展示，她覺得這種呈現本土「鄉郊文化地景」的保育方式更人性化。

這個梅子林復育研究由「鄉郊保育資助計劃」資助、「河童野地」主辦，行政總監蘇婉芬解釋保育不只是保留物件或建築，近年聯合國教科文組織開始強調「參與式研究」，「因為發現喺以往嘅保育缺乏社區或當地人嘅參與，好多時都係專家決定點做，但會有好多bias，無晒村民聲音」。她指出，村民才是村的擁有者，最清楚該地歷史，保育村的文化，主角是村民，「唔係以學術角度，而係從一般人的角度理解鄉村」。

探討人與自然關係

選擇梅子林作為鄉郊歷史研究的對象，因為它是客家村落。她說，雖然客家文化在香港的早期歷史發展佔很大比重，但不能把所有客家圍村混為一談，「西貢嘅客家村同梅子林會否一樣？客家文化係一種生活模式、價值觀，客家人帶文化去到唔同地方會發展成獨特嘅村落」。做研究時，她告訴自己不能把已有的客家文化框架套下去，切忌把梅子林的獨特性隱沒。

而另一個關於保育的爭議，就是到底要「保」甚麼，「村民回來可能想修田，會斬樹，有人會覺得唔可以破壞自然環境，自然同文化分得太開，住嘅人嘅權益反過來被剝削，條線要點畫？」這就是「參與式研究」的意義，會了解本土居民的情況和意願，讓他們一起參與保育過程，「人同自然嘅關係唔可以睇得太死，村之所以成為村係因為有人，佢哋係管理而非破壞大自然，好似風水林，佢哋唔會斬，因為現實生活中呢片山林佢哋係要保護」。

「保」下了的是歷史，「育」卻是生活化的，是能夠演進的。像梅子林這樣的村散落於香港鄉郊，這塊三百年前屬於香港人的本土歷史拼圖，尚待完整修復。