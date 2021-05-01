【疫情何時了】

【本報訊】政府上周四起推出「疫苗氣泡」，酒吧關門近五個月後重開，措施生效後首個周末，蘭桂坊及蘇豪區即聚滿夜蒲「酒鬼」，人群除罩高談暢飲，不知者以為香港已經清零。彼岸九龍，以本地客為主的太子區酒吧依然一潭死水，有酒吧經理一語道破：「有病去打針我就聽過，如果為想飲酒而打針，我就未聽過。」新政策未帶動經濟，先逼得食肆左右為難，有老字號食肆生意慘淡，但仍為年長員工身體着想，寧可做少兩小時生意，也不願強迫員工接種疫苗；有黃店被警員每晚在店前廣播趕客，生意難做。

氣泡浮光下，見盡荒謬的新香港。

記者：陳詠恩

蘭桂坊

疫苗氣泡規定酒吧全部員工至少接種一劑疫苗、以及客人已打疫苗及使用安心出行才可營業。措施生效後的首個Happy Friday，中環蘭桂坊及蘇豪區一帶酒吧重現昔日熱鬧氣氛。光復背後，卻是對政府嚴格抗疫法例的諷刺。

政府將食肆分為四類，要求員工和食客接種疫苗，換取放寬每枱人數上限及延長營業時間。蘭桂坊及蘇豪區一帶大多是餐廳酒館，並以C類食肆方式經營至午夜12時，亦有部份店舖沿用B類方式，四人一桌經營至10時，兩者均只可以坐通常容量五成。

港人抗拒接種 外籍少女疑惑

但記者觀察所見，大多餐廳酒館都滿座，未有嚴守只可坐滿處所通常容量五成的規定，甚至有大批「酒鬼」擠到店外梯級、行人路面，肩貼肩除罩高談闊論。這一晚，老蘭正式宣佈光復，甚麼四人限聚令、打針才可蒲吧，在這裏完全失效。

入夜後，街上不時有為數約十人的警員拿着揚聲器，對外籍遊人以英文廣播警告違反四人限聚令需罰款5,000元。酒客則實行be water，流水式瞬間轉戰附近酒吧，或待警方離開便再次聚集。

卑利街多位受訪客人說早已注射疫苗，當中包括23歲的女生Jessica與男性友人Rahul。Jessica說，他們光顧餐廳酒吧的外賣酒品，店員沒有要求她出示針卡，記者問她，身邊大批陌生人除罩喝酒，會否感到擔憂？Jessica馬上戴回口罩，說自己和Rahul已接種復必泰疫苗，所以不太擔心，亦不介意入酒吧要檢查疫苗紀錄，「花一秒給他看我的疫苗護照，總比我留在家發呆不能去玩好」。

Jessica很疑惑，本地人接種疫苗率偏低，「我媽來自香港，她說所有本地人都好怕接種疫苗，而我爸是英國人，他那邊的外籍朋友全都已打疫苗，但我公司的本地人朋友沒有人打針，可能因為我們和本地人所看的資訊不一樣」。她認為隨着歐美地區接種率提升，而且效果正面，其同住家人及身邊的朋友都已接種疫苗，為了保障自己及家人健康便決定接種。

港女：正常人唔會為玩打針

本地人Michelle與三位友人在蘭桂坊餐廳酒吧消遣，10時過後，一行人繼續站在已關門的餐廳門外飲酒聊天，她說不會為了到酒吧飲酒而接種疫苗，「揀自己身體健康同玩樂，正常人都唔會為咗去玩而打針啦，如果想鼓勵人打針就唔應該用要脅（手法）囉，威脅啲餐廳員工一定要打針先有飯開，𠵱家已經好多人冇飯開，又冇醫療保障，佢哋可能做兼職，如果打完有事邊個去保障佢哋？」

Michelle家住中環，見證近半年多間酒吧結業，加上早前歌舞群組牽連有酒吧須停業，這兩日蘭桂坊明顯回復昔日熱鬧。現時蘭桂坊有B類也有C類餐廳，後者有較長營業時間，她估計前者亦會慢慢就範，老闆或向員工施壓接種疫苗。