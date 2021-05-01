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港古佬︱雙輪出海維港爭霸戰 載車渡輪係MVP？

8小時前

上回說到，香港史上第一隻渡輪晨星號被轉交到一位麵包師傅 「盧先生」手上，是天星小輪誕生的開始。接下來的故事，由港古佬和通識教育學會副會長陳志華話你知｝

盧先生的渡輪公司先後取名為「星公司」和「九龍渡輪公司」，但一直保留旗下渡輪粒粒皆「星」的特色：曉星、夜星、導星及高星，寓意星光燦爛。星字幫打敗競爭對手蒸汽渡輪公司後，在1898年易手給租船常客九龍倉，正式命名為天星小輪。

尖沙嘴天星碼頭由九龍倉在1906年建成，並在1911年重建，當時名為九龍角碼頭。同期九廣鐵路剛通車，班次與渡海小輪船期互相配合。當時港島人乘船乘火車北上中國，便要在中環上船前檢查行李，像今天在機場櫃位登記一樣。

世紀宿敵新渡輪的前身，油蔴地小輪則從1924年開始專營中上環往油麻地、深水埗及旺角航線。油蔴地碼頭設在眾坊街，旺角碼頭則設在山東街。天星小輪有星字幫，油蔴地小輪則有民字號：前期有民生、民發、民達，後期有民恭、民儉、民讓，寓意關顧民生。

新人打大佬，自有妙着殺出新血路。1933年，油蔴地小輪設立「載車渡輪」船隊，獨市租借新啟用的佐敦道碼頭並開設來往中環統一碼頭的航線。上層載人，下層載車，當時是史無前例的構想，在有紅隧前要駕車過海，這便是唯一選擇。

後來九巴更配合油蔴地小輪，開出佐敦道碼頭巴士線，有段時間又將往尖沙嘴碼頭的巴士線加價，令不少人轉到佐敦道碼頭坐船，間接帶旺油蔴地小輪生意。

油蔴地小輪經歷多次易名和易手，1989年易名香港小輪，1999年轉售專營權給新世界第一渡輪，去年被珠江船務收購，正名為新渡輪 Sun Ferry，新光號的藍色新塗裝成為新渡輪的新標誌。

鳴謝　陳志華　香港史學會　長春社文化古蹟資源中心

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