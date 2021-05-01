【本報訊】一名美甲師早前因搬屋將四歲英國短毛貓Mimi暫交前僱主照顧，未料所託非人，有人竟將Mimi轉售圖利，更開價五萬元要求她贖回愛貓，她不肯就範報警。警方接報後拘捕涉案前僱主，惟Mimi至今下落不明，生死未卜。女貓主形容失去貓貓如同痛失兒子，哽咽說：「我會用盡餘生所有時間，一定要搵Mimi。」

被要求付五萬元「贖金」

「隻貓對我好重要，我冇屋企人，隻貓就係我屋企人。」貓主歐小姐飼養Mimi四年，獨居的她視愛貓為兒子，心痛不已。Mimi是俗稱「銀影」的雄性英國短毛貓，一身銀白毛髮與藍色碧眼逗人喜愛，原是歐女任職美甲店姓岑前僱主，2017年帶到店內作「生招牌」，惟數月後美甲店轉手，歐指當時岑把不足半歲的Mimi轉贈給她。

今年1月，歐女因搬屋遂將Mimi交給岑代為照顧一個月，「當時諗到佢都係前主人，交畀佢應該冇問題」。惟其後有人一直拒絕歸還Mimi，更以疫情等藉口不讓歐女探貓。歐稱2月中前僱主突通知已為Mimi絕育，更指傷口未癒推搪至3月才能見面。豈料3月時對方失聯，所有電話停用又封鎖歐女社交網站。歐女最後聯絡上岑，惟對方直認已將Mimi轉售，更稱新主人已為Mimi植入晶片，要她付五萬元「贖回」Mimi。

歐女斷言拒絕，對方又稱可私下補償她五萬元希望她不追究，但她堅持「要貓不要錢」，最終對方承諾籌錢贖貓，約定3月中交還Mimi，可是其後又失聯，歐女決定報警。警方稱，黃大仙警署3月17日接獲30歲姓歐女子報案，並於上月13日下午，在屯門以涉嫌盜竊拘捕22歲姓岑男子，他已獲保釋。

不過，至今Mimi下落不明最令歐女牽腸掛肚，「好似唔見咗四歲嘅仔！」她哭稱，現時會用盡方法尋找Mimi，包括在社交平台公開事件，希望有人提供線索。