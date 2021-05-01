【本報訊】昨日是五一勞動節，原本是屬於打工仔女的大日子，每年均有勞工團體在勞動節示威，爭取勞工權益。惟在疫潮下，警方頻頻藉限聚令打壓不同遊行，社民連及工黨今年與去年一樣，四人一組前往政總遊行，提出勞工及爭取普選等訴求。

指打工仔淪二等公民

社民連及工黨以「失業貧窮，天理不容；失業援助，刻不容緩」為口號，舉行五一遊行，遊行間高叫標準工時、提高最低工資和設立全民退休保障等與勞工權益相關訴求，同時提及「立即實行真普選」、拒絕小圈子選舉等政治訴求。兩黨聲明中同時斥政府的保就業計劃、防疫抗疫基金等措施無法幫助基層巿民。

聲明指，每小時的最低工資連茶餐廳午餐都未必能負擔，今年卻繼續凍薪，讓基層巿民根本無法維持生活；取消強積金對沖、立法保障集體談判權等勞工政策，一直被拖延，從未訂立，加上疫情夾擊，慘令打工仔女淪為「二等公民」。

社民連主席黃浩銘表示，今年五一遊行，李卓人及「長毛」梁國雄都因身陷囹圄不能參與，但其餘在牆外的人，依舊堅持主張來到遊行：「因為個政府一直都冇做過佢應該做嘅嘢。」他斥責現今立法會「全部都係忠誠嘅廢物，淨係識得攬住班共產黨同有錢佬擦鞋」，保障勞工權益的政策想要通過仍是遙遙無期。

活動開始前十分鐘，已有約十名警員戒備，其中一名警員更配備國安法警告的紫旗。活動開始前幾分鐘，再有警員增援到場，其中有警員拿着疑似放着大量違反599G限聚令警告書的膠袋。