與中聯辦兩街之隔的均益大廈二期昨晚（1日）舉行法團換屆選舉，現屆開明派3年前藉「反圍標」，成功踢走連任逾20年的親建制法團。舊有法團今屆組11人捲土重來，開明派則籌組6人名單應戰。大會進行期間衝突不斷，雙方居民多次口角，親建制一方更一度驅趕記者，場面混亂，有警員到場了解。最後點票至今晨（2日），開明派取得11席中6席過半的主導權。

均益二期一直由前屆業主立案法團連任23年，直至3年前才由開明派街坊自組「均益二期老友記」名單，打敗舊有法案當選。而今屆改選，曾被懷疑參與種票的前副主席倪法昇，率領11人名單欲捲土重來。

現屆法團3人競逐連任，並連同另外3名街坊參選籌組6人名單。惟他們誤以為名單必須為5人商舖代表和6人住戶代表組成，因此僅派出6名住戶參選。他們隨後得知參選委員沒有限制，均為業主即可，現場5名街坊遂即報名參選以籌組11人的完整名單。但臨場改組名單引起親建制一方強烈不滿，又包圍大台反對。雙方口角擾攘近一小時，有人報稱不適由救護員送院，亦一度有持盾警員到場了解。

親建制居民一度驅趕記者 揚言報警

爭執期間，親建制一方一度驅趕記者，記者隨即解釋是由法團邀請到場採訪，惟親建制居民仍表現激動，多次揚言報警。

及後在場的民政處聯絡主任表明，法團選舉可接受即場報名，並無不妥。惟雙方居民協商後，最終開明派放棄更改名單，繼續由原本6人名單應戰。

大會有共202戶住戶出席，佔總數907席中的大約兩成。大會進行期間又再爆發衝突，由於現屆法團正、副主席均已離任，需要選出會議主持，開明派參選人黃鎮民自薦，但引起親建制居民不滿。雙方互相指罵，又包圍法團秘書，要由民政處代表調停，最後由一名非參選業主擔任主持。

改選於周六（1日）晚上11時開始投票，點票至今日（2日）凌晨才完成程序，6名開明派參選人高票當選，現場居民隨即歡呼。新一屆法團由黃鎮民當選為主席，郭振揚和林慧莊分別當選副主席和司庫，高文軒連任秘書。而其餘5席由親建制一方取得，亦即法團主導權由取得6席的開明派奪得。

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