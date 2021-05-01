【本報訊】廣播處長李百全上任後，頻頻禁播多個為民發聲的節目，據悉將會更進一步消滅歷史。李百全早前下令，在YouTube或facebook等平台上載過的港台節目，須在播出一年後下架。有港台中人斥責，李百全此舉「根本係清洗歷史」。

現時港台所製作的節目及電台內容，播出一年後，公眾仍可於YouTube或facebook觀看。不過，本報接獲消息指，李百全下令曾上載到YouTube及facebook的港台節目一年後須下架。

李百全被轟清洗歷史

現時港台YouTube頻道不少熱播節目均已上架超過一年，包括於2019年7月29日上架《鏗鏘集》「7.21元朗黑夜」，現已累積超過130萬點擊。其餘節目包括《頭條新聞》、《視點31》、曾被抽起節目的《議事論事》以及《五夜講場》系列等。

港台昨晚引述港台發言人證實，港台將刪除於YouTube及Facebook等平台上架超過一年的片段。至於有否措施執行時間、哪些節目受影響，發言人說，暫沒補充。港台YouTube及Facebook平台目前不設閱覽期限；發言人解釋，新安排只是與港台官網一貫做法看齊，目前港台官網只提供過去12個月的節目重溫。

有港台中人斥李百全此舉只為清洗歷史。至於哪些節目會率先被刪除，消息人士料很可能多個節目會同時被下架，「個system（系統）做都好快」，憂王牌節目《鏗鏘集》或短時間內被消失。

高層擅邀林琳《議事》撐假新聞法

另外本報亦獲悉，上周四播出的《議事論事》，原定邀請學者和傳媒人以學術角度討論假資訊如何在網上流傳及防範方法等；惟管理層強調必須要有支持就假新聞立法的聲音，並在錄影當日臨時通知製作團隊，更自行邀約民建聯林琳作嘉賓加入討論。最終團隊臨時決定更改題目討論入境條例修訂，林琳否認收過港台管理層邀請。