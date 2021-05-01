本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情仍有起伏，昨日（1日）增8宗確診個案，全部皆為外地輸入，是相隔一日之後再現本地零確診。而日前確診，帶有兩種變異病毒株的菲傭，港大及理大昨日都指出與早前佐敦的印度返港個案基因相同，估計變種病毒已在本港社區出現傳播鏈。

5.10恢復安老院及殘疾人士院舍有限度探訪

社署今日（30日）宣佈，安老院及殘疾人士院舍可於5月10日（周一）開始實施有限度探訪安排，訪客（公務探訪者除外）在探訪前應先跟院舍預約，已接種兩劑疫苗，並於探訪前滿14天的訪客（須出示有關接種紀錄），須提供探訪前72小時內的病毒檢測報告並為陰性，或提供探訪前24小時內進行的檢測陰性結果。

訪客需自行購買政府指定的其中一種抗原快速測試產品及在家預先完成測試，並攜帶能同時顯示陰性測試結果、測試者（即訪客）樣貌、日期及時間的照片，以及已使用的抗原快速測試的產品說明書及包裝盒予院舍職員查閱。

至於沒有接種疫苗，或只接種一劑疫苗、或已接種兩劑疫苗但探訪前未滿14天的訪客，則須提供探訪前72小時內的檢測陰性結果證明。

如沒有接種疫苗、或未完成接種兩劑疫苗，或未持有探訪前72小時內的檢測陰性結果證明者（公務探訪者除外），如因體恤原因需到院舍進行緊急探訪，必須於完成探訪後兩天內向院舍補交陰性結果檢測證明。

另新措施除限制訪客數目，限制同一時段每名院友的訪客數目至每次最多1人（公務除外）。

政府指定的抗原快速測試產品包括1.妥析COVID-19快速抗原檢測試劑盒（相達生物科技）；2.SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal（羅氏診斷（香港）有限公司）；3.Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device（美國雅培）。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

因應檢測需求在短時間內大增，政府今日（2日）亦會再於九龍公園為外傭增設流動採樣站，並延長勞工處與食物及衞生局於4個外傭經常聚集的地點所設立的流動採樣站的服務時間至晚上8時。連同21間社區檢測中心，全港各區今日合共有57個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務，其中55個均為外傭提供免費檢測服務。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月16日）

●黃大仙廣場（至5月16日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月3日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月3日）

●尖東加連威老道100號（至5月3日）

●尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心外（至5月3日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月16日）

●元朗安興街安興遊樂場（至5月10日）

●天水圍天瑞體育館（至5月10日）

●屯門建生社區會堂（至5月10日）

●大埔社區中心籃球場（至5月14日）

●東涌北公園七人硬地足球場（5月2日至14日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●中環5號碼頭外（至5月2日）

●堅彌地城遊樂場（5月2日至9日）

●金鐘夏慤道添馬公園（5月2日至9日）

●告士打道花園（入境事務大樓外）（至5月2日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月9日）

●小西灣社區會堂（至5月9日）

●觀塘翠屏道6號觀塘遊樂場（5月2日至9日）

●楓樹街遊樂場（至5月9日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（5月2日至9日）

●旺角上海街557號（朗豪坊對面）（5月2日至9日）

●尖沙嘴海洋中心地下停車場（至5月2日）

●葵涌運動場（5月2日至9日）

●沙田大會堂廣場（至5月16日）

●將軍澳香港單車館公園露天劇場（5月2日、8日、9日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（5月2日至9日）

●東涌富東邨富東廣場地下對出空地（至5月4日）

●東涌東薈城露天廣場（至5月2日）

●長洲體育館（至5月3日）

供重開場所之強檢職員及外籍家庭傭工

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月3日）

外籍家庭傭工

●中環遮打道行人專用區（至5月2日）

●銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（至5月2日）

●荔枝角公園入口（至5月2日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月3日）

●尖沙嘴九龍公園小型足球場（至5月2日）

●荃灣公園入口（至5月2日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月1日17:10）

11,782宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多15人出院（第11564、11587、11591、11592、11654、11665、11668、11670、11672、11692、11699、11700、11725、11751、11771、11772號個案），共11,432人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

102名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、1人嚴重（第10358號個案），其餘98人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至5月1日11:00）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（4月30日）新增16宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為廣東7宗，上海3宗，四川2宗，浙江1宗，福建1宗，廣西1宗，雲南1宗，累計確診病例90,671宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,128宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月1日23:30）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.5億、死亡人數超過317萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,234萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.5萬。印度確診人數超過1,876萬，死亡人數超過20.8萬。巴西確診人數超過1,465萬，死亡人數逾40.3萬。

法國確診突破567萬。俄羅斯、土耳其、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊拉克、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

●白宮疫情統籌專員齊安茲（Jeff Zients）周五說，美國已有1億人完成接種疫苗。美國分發了2.37億劑疫苗，全國55%成年人接種至少一劑。美國的疫苗接種計劃去年12月展開，開始時接種率不穩定，到春季時才迅速提升，4月初達致高峯，現在又逐漸慢下來，因為想接種的人大多已注射了疫苗。

衞生團體現嘗試協助行動不便或仍對疫苗有疑慮的人進行接種。根據一個慈善基金會的數據，共和黨支持者較不願意接種疫苗，29%表明永不會接種，相對民主黨支持者只有5%，獨立人士9%。

●世界衞生組織周五把Moderna疫苗列入緊急使用名單，讓不能自行評估疫苗有效性的國家，可盡快取得疫苗，並讓較貧窮國家可根據世衞「疫苗全球獲取機制」（COVAX）和其他國定捐贈取得該隻疫苗。

●加州迪士尼樂園在閉館一年後周五首次重開，遊客進園前要量度體溫、戴口罩及不准與米奇老鼠擁抱。根據疫情指引，這個號稱為「世上最快樂的地方」只開放予加州居民，入場人數限最高容量25%，以保持社交距離。所有2歲以上的遊客都要戴口罩，以往與迪士尼卡通人物擁抱的慣常場面，通通禁止。樂園亦會暫停大巡遊和晚上的煙花表演，以免人群聚集。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,341,678 (575,876)

印度 18,762,976 (208,330)

巴⻄ 14,659,011 (403,781)

法國 5,677,832 (104,675)

⼟⽿其 4,820,591 (40,131)

俄羅斯 4,750,755 (108,290)

英國 4,432,234 (127,775)

意⼤利 4,022,653 (120,807)

⻄班牙 3,524,077 (78,216)

德國 3,393,721 (82,948)

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