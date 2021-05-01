【本報訊】政府日前就修改選舉制度修例的草案提出多項修訂，包括讓本身擁有功能組別選民資格的特首選委，可以透過不同身份在立法會選舉提名五人，遠高於普通市民只可提名一人。全國人大常委譚耀宗（圖）認為，一名選委可提名五人「比例上係唔高」，亦非特權，又指1,500位特首選委有代表性，故一人提名五人沒甚麼大不了。

稱「比例上唔高」

政府容許擁有功能組別選民資格的特首選委，可以透過不同身份，在立法會選舉中提名五人，連新民黨葉劉淑儀亦質疑太多。譚耀宗昨出席活動後回應有關問題指，政府容許選委有多張提名票「比例上係唔高」，有關做法「冇乜大不了」。

譚又指，特區政府是有權訂明選舉細節，不認為選委有特權：「人大常委會只訂下主要原則嘅框架，其他具體執行細則由本地立法處理，如果本地立法過程發覺需進一步調整是可以，選委有他們嘅代表性，所以談不上係唔係特權嘅問題。」

對於有學者質疑，此舉是為了避免建制派不夠提名票入閘。譚耀宗反駁指，不認同選舉「只係為某一些人作安排」，強調整場選舉是「公開、開放」。

根據政府的修訂，在未來的立法會選舉中，擁有功能組別選民資格的選委，可先以地方選區的選民身份，提名一名候選人；然後他可透過選委身份，在任何一個直選選區提名另一個候選人；他亦可以利用其功能組別選民的身份提名一名功能組別候選人；再以選委的身份，在任何一個功能組別提名另一個候選人；再加上選委本身亦有權提名任何一位參加立法會選委會的候選人，故一共可提名五人。