租務管制小組自成立以來，僅舉行過兩場公眾諮詢，惟均被外界炮轟為「假諮詢」。雖然小組對基層聲音充耳不聞，有民間組織自行舉辦諮詢會，其間租戶就新租管的建議中，租金加幅、水電費及消防安全等議題表示不滿及疑惑。「民間監察政府推行租管陣線」今日（2日）於明愛荃灣社區中心，舉行首場租管諮詢會，邀請一眾劏房住戶討論租管方案，有不少租戶均不滿封頂上限設為15%，痛批過高。

會上租管小組成員之一葉毅明指，政府將租金加幅上限訂在15%是「少少買業主怕」，等同要求「租客完全讓步」；亦有與會者指，推行租管同時應輔以空置稅、囤地稅等限制，真正幫助基層住戶，指「每個人都值得有一個有尊嚴嘅空間」。

政府未提供時間表及承諾規管

論壇間，有不少租戶均表示對租金加幅上限定為15%感不滿，屯門區的劏房住戶金先生直指「唔好再封頂（升幅）喇」，希望將租金升幅直接跟物業估價處的升幅「睇齊」：「（業主加到）14.5%，甚至乎14.9%，（加幅上限）真係無乜意思呀。」

會上租管小組成員之一、城大公共政策及政治學系教授葉毅明提醒租戶，15%為加幅的上限，或以差估署的私樓租金指數為準，以較低者為準，並非如部份租戶誤以為的業主可隨便加租至最多14.9%。

有關起始租金的議題，亦為一眾基層住戶帶來顧慮。葉毅明指，住戶可能誤以為起始租金僅對立法前的真空期有影響，但實際上，每次訂立新的租約均為「起始租金」，他認為「巿值租金」的定義較適合。他坦言，政府因為想趕及儘快立法，雖然贊同有必要，亦因為籌備需時而未打算立刻規管：「好，我哋要，不過唔好而家做」，同時補充指政府未有提供時間表並作出規管的承諾。

促劏房租金加幅上限由15%減至5%

荃灣舊區租客代表施女士，相當關注起始租金的議題，形容是「好大（嘅）社會問題」，希望有所規管，否則業主訂立合同前大幅加租，「有租管都等於無用」；葵涌劏房居民代表陳先生，指劏房戶被濫收水電費的問題相當嚴重，希望政府立法監，同時希望關注換租客前維修及翻新的責任。兩位代表均指，劏房租戶對加幅在15%封頂極為不滿，希望改為訂在5%。

葉毅明指，政府將租金加幅上限訂在15%「（係）無意思㗎」，翻查歷年數據，僅有3年的加幅超過15%，形容政府是「少少買業主怕」，才會以幾乎沒有可能的加幅作甜頭。他坦言相當不認同有關的做法，指租管應為業主及租客各退一步，但現時是「租客完全讓步」。

政府未提供時間表及承諾規管

論壇間，有不少租戶均表示對15%的租金加幅感到不滿，屯門區的劏房住戶金先生，直指「唔好再封頂（升幅）喇」，希望將租金升幅直接跟物業估價處的升幅「睇齊」：「（業主加到）14.5%，甚至乎14.9%，（加幅上限）真係無乜意思呀。」葉毅明提醒租戶，15%為加幅的上限，或以差估署的私樓租金指數為準，以較低者為準，並非如部份租戶誤以為的業主可隨便加租至最多14.9%。

有關起始租金的議題，亦為一眾基層住戶帶來顧慮。葉毅明指，住戶可能誤以為起始租金僅對立法前的真空期有影響，但實際上，每次訂立新的租約均為「起始租金」，他認為「巿值租金」的定義較適合。他坦言，政府因為想趕及儘快立法，雖然贊同有必要，亦因為籌備需時而未打算立刻規管：「好，我哋要，不過唔好而家做」，同時補充指政府未有提供時間表並作出規管的承諾。

建議劏房提供獨立消防設備 租戶憂有難度

會上亦有不少租戶，表達對租管建議中，有關消防安全建議的顧慮，指為每間劏房提供獨立煙霧探測器、小型手提式滅火筒和滅火毯的建議有難度。梁女士指，劏房單位本來已相當狹窄，加裝消防設備後，擔憂單位更容易發生意外，惟現時仍未清楚如大廈外牆、單位內部維修責任誰屬，租客未有身份處理，不同部門亦沒權限去跟進。

不少租戶深受業主濫收水電費之苦，離島區區議員梁國豪表示曾租住劏房兩年，對有關問題感同身受。他指每度電較平時貴一至兩元，兩人的電費高達一千元，他指政府若不作規管，變相容許業主「賣電」賺錢。

梁國豪又指，15%的加租幅度下，雖然可能只是幾百元，但對於基層家庭而言，已是很大的分別，對基層小朋友的影響亦非常大。

建議設限如輔以空置稅囤地稅幫助基層

沙田區區議員鍾禮謙指，區內劏房數量雖然不多，但有關問題卻是「以小見大」，背後反映的是本港房屋供應的問題。租管小組成員之一、香港業主會會長佘慶雲曾稱租管一旦實行，自己會「拆哂啲劏房」，亦有不少業主指自己寧可不將劏房出租，鍾認為，推行租管同時，應輔以空置稅、囤地稅等限制，真正幫助基層住戶，指「每個人都值得有一個有尊嚴嘅空間」。

除了今日的民間諮詢會，陣線在本月底會在港島及九龍的明愛社區中心舉行兩場諮詢會，邀請前租管小組成員、議員及專業學者與公眾討論租管方案。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）