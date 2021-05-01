【本報訊】網上情緣交友騙案近年增多，警方經常高調提醒市民小心受騙，但近日連警員也中招。長沙灣警區一名警員疑透過交友app認識一名女子，對方聲稱因疫情滯留日本，需金錢應急。男警不虞有詐多次滙款給對方，結果墮入網上情緣騙局，被騙去20萬元，直至上月女方突然失蹤始知受騙報告上司報警。警方暫列「以欺騙手段取得財產案」調查，未有人被捕。

消息稱，墮入網上情緣騙局的男警家住朗屏邨，駐守長沙灣警署，入職約兩年，被派駐報案室工作。據悉，去年12月中他透過交友app認識一名女子，二人十分投契，但一直未能見面；對方聲稱因疫情關係一直滯留日本，未能回港。

女方稱因疫情滯日

過去數月，兩人多次在網上交談，其間女方透露隻身在日本出現經濟困難，需金錢應急，聲稱回港後會償還以博取男警信任。男警得悉後便滙錢給對方，但因疫情持續，女方其後再訴苦指未能回港，金錢用盡，男警信以為真多次滙款予對方，前後合共滙款20萬元。

至上月，女網友突然人間蒸發失去聯絡，男警如夢初醒知道受騙，向上級求助，之後到元朗警署報案。警方昨證實指，元朗警署前日接獲一名男子報案，表示疑被人騙去共約20萬元。案件列作以欺騙手段取得財產，由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

近年網上情緣騙案有持續上升趨勢，據警方數字，去年共905宗，較前年上升逾五成，涉款2.1億元。今年3月，警方搗破網上情緣及投資騙局拘捕14人，包括15歲男學生，揭發詐騙集團利用交友app識受害人及發展成情侶，然後誘騙對方使用騙徒設計的假投資app，將資金滙入指定戶口。