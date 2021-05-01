政府為香港選舉制度進行大手術，建制陣營磨拳擦掌欲在未來多場選舉分一杯羹。去年橫空出世、由海歸派工商界牽頭的「紫荊黨」有否北京加持令人關注。該黨創辦人之一、中播控股董事長黃秋智稱，創黨之初未有與中方打招呼，但指該黨另一創辦人，身兼全國政協的李山在3月北京兩會期間與不少北京領導會晤，他個人感覺到有中央的「祝福」。雖然強調與傳統建制陣營非競爭對手，但自稱是「建設派」的黃直指，香港絕非只需要「忠誠」的人，形容目前議會「塘水滾塘魚」，指未來要有「更有為」政黨向政府提意見。

記者 陳嘉裕

去年創立的紫荊黨，官方網頁4月起正式運作，其核心主張及政綱包括爭取一國兩制下一個「50年不變」，行動綱領表明劍指香港的各級選舉，也希望發掘、培養優秀的治港人才為港府建言獻策、推薦治港棟梁，創立初期甚至豪言要招收25萬黨員。

相信紫荊黨獲中央祝福

一創黨即立下「宏願」，外間關注創黨是否獲中央加持？黃秋智接受《蘋果》訪問時稱相信該黨有中央支持，自信滿滿：「點解咁有信心（有）中央支持？因為我哋做嘅嘢同中央一致，我哋做嘅嘢係為咗香港長期繁榮穩定、為改變香港、令香港更加好，我諗任何人為香港繁榮穩定做嘢，（中央政府）係一定會支持，所以我好confident（有自信）。」他自言該黨聚集所有為香港好的人士想法，反問：「點會唔會有中央支持？」

有報道指該黨主席李山兩會期間獲港澳辦主任夏寶龍接見，黃秋智不置可否，只稱不會透露李山的會面對象，但承認李在兩會期間獲不同領導接見，再三強調：「得到訊息係，中央非常支持，可以有我哋黨，或者係平台、新政治力量出現」。問及中共官方在港媒體《文匯》、《大公》一直未有報道紫荊黨消息，黃則稱，《紫荊》雜誌都有報道對該黨動向，而該黨自資出版的周刊也獲中央重視：「甚至中國領導層都希望閱讀我哋嘅諗法。」

紫荊黨稱獲中央祝福，預料在未來選委會選舉有優勢，屬競爭對手的建制陣營卻不時對該黨潑冷水。黃秋智多次重申創黨目的是「團結香港」，「（紫荊黨）唔係出嚟拗撬、唔係出嚟爭位，無政治經驗，真係出嚟係做嘢，唔係為鮮花、鼓掌，係好實際，解決香港問題」，坦言現有建制派可能對紫荊黨有誤解，不希望他們有「心理作用」，強調自己「真金不怕紅爐火」，但也承認未知能否趕及今年派員參加選舉，「作為一個黨，仲學習緊」。

黃秋智斥政府只知執行不懂管治

言談之間，黃秋智也隱約透露對現有政府以及建制陣營的不滿，斥政府機關多年以來一直在殖民地政府下辦事，只知執行卻不懂管治，而議會建制派也是「塘水滾塘魚」，未有為香港尋求改變，「樣樣都好，就唔會出現2019（反送中運動）啦！」至於會否支持特首林鄭月娥連任，又或者林鄭連任是否能爭取下一個50年不變，他尷尬一笑，指該黨對於支持誰人出任特首未有定論，但該黨必定會全力以赴支持香港特首，提供最好的人才改變香港，提高政府的管治能力。

被問及目前的建制派是否如內地學者田飛龍所批是「忠誠的廢物」？黃秋智只稱，田的說法反映一種現象，「唔係話好proactive（積極）去盡佢責任，去改變香港⋯⋯有好多人都有錯覺係忠忠誠誠、忠忠直直就得㗎喇，其實唔係嘅」。他提出，香港未來需要更積極、有為的政黨向政府，解決香港深層次的問題，而他相信紫荊黨可以匯聚多元化的人才，包括有國際視野的人、國內的人才，以及香港人，自信該黨「最有能量」帶領香港去到新高峯。

尊重一國擁護兩制便是愛國者

紫荊黨屢被外界標籤為「新香港人黨」，黃指香港人無分新舊，他以自己為例，12歲隨母親來港，於拔萃男書院畢業後，領取香港獎學金前往美國留學，之後回流貢獻香港，「如果我都唔『香港』，我諗唔到邊個會更香港，唔通你話李嘉誠唔係香港人，因為佢唔喺香港出世？」

黃秋智透露，紫荊黨目前約有100黨員，背景來自五湖四海，包括海歸、外籍人士、有專業界別，亦有基層黨員，入黨資格是「無問西東，不理背景，不理顏色」，但必須尊重中國、尊重一國兩制。既然不問顏色，身兼選委的紫荊黨黨員會否提名民主派參選？「無話過唔得，點解唔得？」他相信民主派仍有參選和議政空間，並認為香港人歷史上都愛國，舉例指香港是近代革命萌芽的地方，只要尊重一國、擁護兩制、保護香港不受破壞，所有人都可以是愛國者。

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