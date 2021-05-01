有集團式經營的酒樓早前宣佈要求所有員工強制接種疫苗，以換取將酒樓轉為C類模式經營，可以六人一桌並經營至晚上12時，但兩間逾40年歷史的老字號食肆都顧及年長員工意願，沒有強迫員工打針。

「一把年紀 監佢打佢退休」

位於油麻地廟街的興記菜館主要做晚市消夜生意，以往遊客佔生意額一半，負責人陳小姐說，自去年疫潮開始後訪港旅客消失，今年新年前佐敦多次封區，令生意一落千丈，佔地六個舖位的菜館租金負擔最大，生意額不夠交租，上周四店內亦只有三成客人。C類模式有吸引力，但因為員工大多是50、60歲的中老年人，「我哋舖頭啲夥計都一把年紀，你監佢打，佢啲仔女寧願佢提早退休，冇人肯用條命博嚟搵份工嘅」，因此興記仍沿用B類模式。

陳小姐說，客人多數是兩位或四位，即使放寬至六位一桌也不大影響，反而是現時只能開至晚上10時才是致命傷，「因為𠵱家啲人食飯時間推後咗，7點幾8點先有客，推遲食飯，9點幾就開始少人，你收10點佢都趕唔切，只可做到一轉晚飯，如果畀我做到12點，起碼做多兩轉，成晚可做三轉，𠵱家只可做一轉」。

有42年歷史的旺角倫敦大酒樓同樣因員工年紀大而選用B類模式，負責人蘇萬誠說，酒樓聘用的推點心姐姐接近65至70歲，「40個賣點心得兩個打咗針」，全公司200名員工亦只有35%人接種疫苗。酒樓主要收入為社團、商會大型宴會，最多可以擺過百圍，即使轉為C類，宴會亦只能招呼20人，無法回復宴會生意。

蘇萬誠說，有熟客反映如果劃分Ｂ、Ｃ兩類用餐區，可能會無法坐回坐慣的座位，「星期六、日同假期，Ｃ類會有啲增長，但得兩日我費事勞民傷財啦，啲客人又唔適應，夥計又要勉強打針或者寫醫生紙，所以都係做返B類啦」。