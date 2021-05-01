【本報訊】東涌映灣園爆出雙重變種病毒個案，全幢約1,020名居民被送往竹篙灣檢疫中心、柴灣鯉魚門度假村、荃灣絲麗酒店等隔離21天，有住戶投訴入營後「衰過坐監」，久未獲發食物，向窗外大叫才獲派杯麵充飢，不禁埋怨：「今次政府真係做得好差囉！」

三人一房 僅兩張單人床

陳太住在映灣園第11座，前日早上一家三口與外傭獲安排入住竹篙灣隔離營，三母子同住一房間，面積約百多平方呎，只得兩張單人床，外傭住在鄰房。她多次致電熱線要求提供其他生活用品和食物，但無人接聽，她改為發WhatsApp向有關部門反映，「但要等幾耐，有冇人應你，冇人知嘅」。

下午3時陳太向窗外大叫：「我哋好肚餓，有冇人話畀我哋知幾多點有嘢食？」工作人員才來派杯麵，兩小時後再獲發杯麵做晚餐，「覺得嗰刻真係似喺監倉，監倉我相信安排得好好，會定時定候有飯食」。

陳太指前晚已向工作人員提交訂餐表格，惟對方回覆指要三日後才可提供他們想要的膳食，周二前他們一家仍需進食「冇得揀」的飯餐。陳太透露，有上了年紀的男住戶到昨晨仍未獲發食物，「因為啲職員成日都旨意我哋用電話催，但嗰個阿叔係冇智能電話」。陳太批評政府準備不足，今次被隔離猶如「掟咗入嚟就算」。

衞生署昨晚指會繼續密切注視檢疫人士需求，承認前日眾多新入住人士分別在不同時間抵達檢疫中心，因此工作人員需較多時間安排和派發膳食。