據了解,公立醫院的臨床管理資訊系統(CMS)今午(3日)突然故障,醫護人員未能讀取系統內的病歷及藥物紀錄等重要資訊,多間醫院的臨床服務及急症室診症服務因此拖慢。據悉,系統經搶修後,大約下午2時前回復正常。

據前線醫護人員透露,今次系統「冧檔」大約歷時1小時,其間無法登入系統,畫面顯示「All CMS functions are not available until further notice.」雖然病人病歷可以由後備系統讀取,但急症室為候診人士安排的X光、抽血紙、藥單等,全部只能手寫,並等待系統回復正常後,才能輸入電腦作紀錄,臨床服務時間受阻。

《蘋果》正向醫管局查詢事件。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)