【本報訊】與中聯辦兩街之隔、曾被親建制法團連任逾廿年的均益大廈二期終於光復。前晚舉行的大廈法團換屆選舉，開明派的六人名單全數勝出，取得11席中的過半主導權。惟大會進行期間衝突不斷，雙方居民多次口角，親建制一方更一度驅趕記者，場面混亂。

雙方口角 警持盾到場

均益大廈過往一直是民建聯「票倉」，大廈大堂過去只准張貼民建聯宣傳海報，其中均益二期一直由前屆業主立案法團連任23年，直至三年前大廈維修出現圍標疑雲，才由開明派街坊自組「均益二期老友記」名單，打敗舊有法團當選。

今屆改選，由親建制的前副主席倪法昇率領11人名單欲捲土重來。翻查資料，倪法昇為福建社團聯會榮譽會董，其地舖2012年被本報揭發出現五姓六票，被懷疑參與種票。

現屆法團三人競逐連任，連同另外三名街坊參選籌組六人名單。惟他們誤以為名單必須為五名商舖代表和六名住戶代表組成，因此僅派出六名住戶參選。他們隨後得知參選委員沒有限制，均為業主即可，現場五名街坊遂即報名參選以籌組11人完整名單，但臨場改組名單引起親建制一方強烈不滿，雙方口角擾攘近一小時，有人報稱不適由救護員送院，一度有持盾警員到場了解。

親建制陣營圖趕記者

爭執期間親建制一方一度驅趕記者，記者隨即解釋是由法團邀請到場採訪，惟親建制居民仍表現激動，多次揚言報警。及後在場的民政處聯絡主任表明，法團選舉可接受即場報名，並無不妥。惟雙方居民協商後，最終開明派放棄更改名單，繼續由原本名單應戰。大會進行期間再爆發衝突，由於現屆法團正、副主席均已離任，需要選出會議主持，開明派參選人黃鎮民自薦，但引起親建制居民不滿。雙方互相指罵，包圍法團秘書，有外來人士拍攝開明派參選人。民政處代表調停，最終由一名非參選業主擔任主持。

投票前晚11時開始，點票至昨日凌晨才完成程序，六名開明派參選人全部高票當選，取得法團主導權，現場居民歡呼。新一屆法團由黃鎮民當選主席，郭振揚和林慧莊分別當選副主席和司庫，高文軒連任秘書。其餘五席由親建制一方取得。