醫院管理局研討大會去年因本港爆發肺炎一度停辦，今年則如期於疫情反覆之際復辦，一連兩日於會展舉行，場內實施社交距離措施，座位之間相隔約1.5米距離，並邀請多位專家分享抗疫經驗。特首林鄭月娥獲邀今早出席開幕典禮，有別於其他講者，她致辭時未有帶上口罩，約10分鐘的發言中，再次批評有部份醫護人員把防疫措施政治化，並向公眾散播假消息，令她感到失望。她又形容，假消息具摧毁性，是抗疫工作的痛苦經驗，對於社會上有少數人抹黑中國製疫苗、曲解全民檢測原意，未來政府會加強宣傳，重建互信關係。她又表示，將於本月向立法會提交引入海外醫生條例草案，冀獲醫護界支持。

斥醫護抗疫政治化 促支持引入海外醫生

林鄭月娥致辭時，先讚揚醫管局員工以勇氣和奉獻精神投入抗疫工作，令香港成為世界上少數肺炎患者可獲適當治療的地方。但她指出，非常失望有少部份醫護人員選擇政治化抗疫措施，向社民散播假訊息。她又把抗疫成果與社會事件扣上關係，指疫情於反中央和特區政府的暴力動盪中爆發，假資訊帶來了破壞性影響，部份人不理會公共安全，扭曲社區檢測的目的，並抹黑國產疫苗，是抗疫其中一個痛苦經驗。港府將以高透明度對抗假資訊，透過宣傳恢復社會信任，再呼籲市民積極接種疫苗。

林鄭表示，香港面臨醫生短缺的問題，尤其是專科醫生，令公立醫院人員工作量繁重，延長病人輪候服務的時間。她表示，雖然本地兩間醫學院已增加培訓名額，但足不以解決問題。她指，港府將於本月向立法會提交引入海外醫生條例草案，冀獲醫護界支持。 她又指，留意到越來越多港人移居大灣區，期望透過科技發展，醫管局可跨境向身處內地港人提供服務。

醫管局主席范鴻齡表示，隨着本港人口老化、慢性疾病患者年輕化，公共醫療系統負荷面臨挑戰，歡迎政府引入更多海外培訓的香港永久居民的醫生。 范鴻齡又指，本港疫情控制得好（so far so good），感謝中央政府和港府支持，北大嶼山醫院香港感染控制中心啟用後，有助醫管局於抗疫期間維持緊急服務。

開幕禮上播國家衞健委主任短片 促提高接種率

開幕禮上亦播放了國家衞健委主任馬曉偉的預錄短片，表示中央高度關注香港疫情，留意到本港確診數字回復低位，期待港府早日實現「清零」目標，恢復與內地正常往來。 他促港府加快推廣疫苗接種工作，提高接種率，未來深化大灣區醫療合作等。

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