【本報訊】大埔一名牙醫涉嫌非禮女病人被捕。有女病人控訴上周二因牙痛到涉事牙醫診所剝智慧齒，惟剝牙期間被人用手狂壓胸部，又不斷被攬膊摸頭，不甘受辱：「以為我隻智慧齒生咗喺我心口。」她事後到警署報案，警方上周五以涉嫌非禮拘捕涉案男子，他獲保釋候查，昨對事件表示「冇乜嘢comment」。

涉事牙醫姓鄧（58歲），在大埔私人執業，其註冊分類屬普通科牙醫，擁有香港大學牙醫學士、香港大學牙醫碩士、英國愛丁堡皇家外科醫學院口腔外科學院員，以及英國皇家外科醫學院牙科全科學系院員等專業資格。其診所位於翠屏商場內，據街坊稱診所開業逾30年。

「以為智慧齒生咗喺心口」

上周二，28歲女事主因牙痛到鄧的診所剝智慧齒， 指過程中疑被人「鹹豬手」。她透過友人在社交網站講述經過，控訴醫生「剝牙期間系敢（係咁）攬實我博（膊）頭，系敢（係咁）摸我個頭，隻手風（瘋）狂壓落我個胸度，痴（黐）L線，吾（唔）講以為我隻智慧齒生咗喺我心口。」

其後事主指聽到鐵盤有聲，知道牙已剝掉，但當她問醫生是否已剝牙時，對方卻說未剝，「話差唔多已經好鬆」。她指期間再被人「借啲意摸吓我個膊頭同頭」，最後她睜開眼，發現「隻牙根本一早剝咗出嚟」。事主剝牙時未有即時對質，稱怕對方「整痛」自己，直至她步出診症室後，即質問醫生，她引述對方「係咁講唔好意思」。事主指「強烈建議大家吾（唔）好去幫襯尼（呢）條死淫棍」，並到警署報案及呼籲其他受害人備案。

警方指，馬鞍山分區警署上周二下午接獲28歲女子報案，指她同日上午在大埔安慈路疑被人非禮。案件其後交由大埔警區刑事調查隊調查，人員上周五在大埔拘捕58歲男子，涉嫌非禮，事後獲保釋候查，本月中旬須到警署報到。

事件曝光後，多名網民留言，聲稱曾遇到同類事情，直斥涉事牙醫無醫德，有女網友更指讀中學時，被該牙醫「成條手臂壓落心口」，當時診所內無護士，令她留下陰影。

本報記者昨到鄧的牙醫診所，記者所見鄧的診所如常開業，惟內裏未有任何助護或接待員，相信屬「一人診所」。記者表明來意，惟鄧對涉嫌非禮被捕一事，僅回應：「冇乜嘢comment。」據知有人早前曾向傳媒否認指控，辯稱「冇做過」。