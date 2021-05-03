稅務局今（3日）發出約262萬份2020／21年度個別人士報稅表。稅務局表示，一般而言納稅人須於1個月內交回報稅表，即6月3日或之前需要遞交，若透過網上報稅則可自動延期1個月，即自動延至7月3日。至於經營獨資業務人士的交表限期為3個月，即8月3日或之前須遞交，若網上報稅則自動延至9月3日。

立法會上月通過《2021年收入（稅務寬免）條例草案》，落實政府在今年度《財政預算案》提出的稅務寬免，即寬減2020／21課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅和利得稅，每宗個案以10,000元為上限。納稅人只需如常填報2020／21課稅年度報稅表，稅務局便會在評稅時作出寬減。

而今日起至6月3日期間，稅務局會延長電話查詢熱線的服務時間，以解答有關報稅的查詢，服務時間周一至周五會延長至下午7時，周六則由上午9時至下午1時，而星期日及公眾假期休息。

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