【本報訊】販毒集團利用鄉郊廢置車輛收藏大批毒品，圖掩人耳目減低被截獲風險。警方上周五掩至元朗白沙村，拘捕一名涉嫌販毒的維修工，在兩部廢車內撿獲共百公斤可卡因，市值約1.3億元。今次是警方搗破今年第三宗過億元毒品案。

防水袋密封 疑船運入境

上周五中午，警方根據線報掩至白沙村，在一村屋外截查目標男子，並發現附近停泊兩輛由他管有的報廢私家車及七人車。探員在兩車車尾箱及乘客座位上發現多個手提袋，共裝有99磚用膠紙包裹的可卡因及一包以膠袋包裝的可卡因，共重約百公斤，市值約1.34億元。

其後探員搜查目標男子的村屋，撿獲約30萬元現金及兩個電子磅，36歲姓譚男子涉販毒被捕。案中兩部車的行車證過期，疑犯報稱維修工人，並非兩車車主，相信他是集團成員，負責儲存及分銷毒品。他已被暫控兩項販毒罪，今早在屯門裁判法院提堂。

警方稱，犯罪集團以往多利用私人單位或工廈藏毒，今次利用停泊鄉郊的車輛，雖非首次，但也不常見，目的是掩人耳目，「棄置車場無人會留意到」；今次涉案毒品數量相當多，相信毒販以棄置車輛作掩飾，伺機分批將毒品推出市面，減低被截獲風險。

撿獲的毒品以防水袋及膠紙密封，疑涉案毒品經船運入境，料與疫情下全球實施出入境限制，毒販無法靠遊客偷運毒品有關。因撿獲的防水袋仍有濕氣，料該批毒品近日才到港，未流入市面，惟實質入境日期及毒品的流向仍有待調查，警方正追緝集團主腦及其他成員。