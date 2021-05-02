【本報訊】涉事牙醫診所疑沒聘助護，事發時僅牙醫及女事主獨處一室。根據《香港牙醫專業守則》，無明文規定牙醫診所必須聘助護。有街坊指，姪女多年前到涉事診所求診，後來表示被牙醫「不停摸塊面」，但最終無報警或投訴涉事牙醫。

事發後，多名街坊網上留言指事發診所屬「一人診所」，涉事牙醫登記、治療、清潔工具「一腳踢」，有病人進入才步出櫃枱，疑因此有機可乘。

附近開舖的街坊林小姐昨亦指診所無護士，涉事牙醫收費較便宜，數年前她姪女到該診所求診，後來向母親稱被牙醫「不停摸塊面」。對於涉嫌非禮事件，她指「上得山多（終遇虎）囉」。葉小姐則認為最好有助護在場，她去過沒助護的診所求診，醫生會打開房門，避免獨處，「盡量小心啲，搵返啲相熟嘅牙醫睇。」

記者翻查《香港牙醫專業守則》，無發現明文規定牙醫診所必須聘請助護，及治療期間是否需有第三者在場。有不願具名的牙醫指，香港牙醫學會無規定必須聘請助護，但大多數牙醫診所都有助護。

蔡堅：病人應拒治療

至於西醫的《香港註冊醫生專業守則》規定，「為病人進行親密檢驗時應讓病人知悉會有護理人員在場。如果病人要求沒有護理人員在場的情況下接受檢驗，則應在醫療記錄中記下該項要求」。醫學會會長蔡堅指，醫委會建議西醫診所「最好請多個人」，惟非必須執行。他建議病人若對診所無助護感憂慮，應拒絕接受治療。