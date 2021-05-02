當權者繼續想喺香港「扮」選舉，但就以「完善」為名操控入閘候選人，香港人根本冇得揀，選舉完全體現唔到民主精神。面對咁嘅選舉，呼籲大家投白票又變成犯法，咁可以點？因為參加民主派初選被指控串謀顛覆政權嘅長毛梁國雄，早前透過facebook專頁拋磚引玉，度出一句上聯「不投白票白投票」，望廣大市民對出下聯，亦同時刺激大家諗計。八方之後收到讀者來信交下聯，同樣被未審先囚嘅吳政亨（李伯盧）亦喺獄中來信參與。

讀者來信都有金句

吳政亨話閱報得知有囚友提出上聯，佢幾經思索之後就對出一句「胡作非為非所為」嘅下聯，咁「胡作非為」講嘅係邊個？吳政亨信中話畀其他人自行解讀。其實佢本來仲想將句下聯親身相告長毛，但後來得知對方因8.18案判刑，即將離開同囚嘅荔枝角收押所，所以只好從獄中來信畀《蘋果》刊登，等囚友之間可以「以文切磋」。

其實唔只吳政亨對出下聯，八方另外仲收到讀者來信，有讀者交出一句「毋送白頭白送頭」，另一讀者就以「堅順民意民意順」以回應長毛；前者不免令人諗起初選案唔少被囚民主派都一把年紀，同時唔好送頭亦係當下大家最要學識自保平安嘅事；而後者聽落更覺欷歔，如果政權係重視民意，又點會搞到香港咁嘅田地？八方覺得，大家咁樣隔空過招，無論下聯係點，大家都絕對有「對穿牆」級嘅功架，因為都係示範緊點樣用對聯將高牆對穿。

李八方