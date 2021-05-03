變種病毒殺入社區後，港府強制37萬外傭接受檢測，並預告續約或簽新約的外傭須接種疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，變種病毒流入社區是因為「外防輸入未到位而出現」，狠批港府「四宗罪」，包括太遲禁飛，檢疫個案有漏洞，採樣檢測又出問題，而且檢酒店有證據指檢疫人士之間可互相傳播，致病毒流出社區。他形容政府在「上游」堵截不足，現時只在「下游」補救，建議為上月入住檢疫酒店人士做核酸及血清檢測，相信成效更大。

何栢良在電台節目表示，本港很遲才禁止疫情嚴重地區的航班抵港，「熔斷機制一定係滯後」，令大量帶有變種病毒的個案輸入；而機制只考慮機場抵步的個案，無考慮檢疫期間發現的確診個案，形容措施「唔夠緊」。他認為，政府現時採取的措施只屬補救性質，避免社區傳播進一步惡化，但質疑當局未有認真修補漏洞，形容只是在「下游工作，上游檢疫酒店有啲地方未到位，有不足地方。」

何說，檢疫酒店並非醫院，走廊部份通道設計完全缺乏通風及鮮風，循環系統未必過濾到病毒，故檢疫人士或在樓層互相傳染，建議政府為檢疫人士的採樣檢測於首一星期要加密，或在入住第3或4日再做檢測。

建議為上月入住檢疫酒店人士檢測：點都唔及40萬外傭檢測量大

他續指，上月尖沙嘴華美達檢疫酒店出現「走漏」個案，擔心只是冰山一角，「係唔係只係走漏咗印裔男子出社區，我覺得未必係」。他建議政府安排上月入住檢疫酒店人士做核酸及血清檢測，在「上游」做檢測相信成效更大，但被問到會否檢測量大，他認為「點都唔及40萬外傭檢測量大」。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今在港台節目表示，變種病毒已蔓延至亞洲不同國家，來自菲律賓及印度的輸入個案，基本上都帶有變種病毒，日本也出現許多變種病毒個案，故實施「熔斷機制」非常重要。他認同延長印度等地禁飛，因越少病毒輸入香港，對檢疫酒店的壓力也會越低。但他強調，防疫酒店始終不是醫院，「有甩漏唔出奇」，並指當局亦要加強對輸入個案基因排序能力，即使社區出現爆發，也能即時找出傳播鏈，「唔似依家咁斷片」。

理大專家：幾肯定社區有傳播鏈或隔兩至三代

另外，港大及理大日前的基因排序分析證實，本港首宗社區感染源頭不明變種病毒、居於東涌的39歲菲傭（第11773號個案）的基因排序，與首宗流入社區的變種病毒個案、29歲印裔男子（第11643號個案）的基因排序是一樣，蕭傑恒表示，分析結果反映兩者有傳播性關係，「幾乎肯定社區一定有傳播鏈」。雖然暫無法確定是否直接傳染予菲傭，但「幾乎肯定社區一定有傳播鏈」，並估計可能相隔兩至三代傳播。

蕭傑恒又謂，兩人的傳染途徑有數個可能，包括由印裔男子直接傳染菲傭或相隔兩三代，又或兩人都是被同一源頭感染。而團隊暫未發現第三個相同排序個案，但研究仍未完結。他認為，即使有關連個案，但短時間內仍「未出晒嚟」，擔心「牽涉範圍大」，需視乎外傭強制檢測會否找出更多確診個案。他強調要及早找出隱形患者，否則當隱形個案擴大，可導致社區嚴重爆發，「等於當時第四波（疫情），其實輸入個案只係一兩單（來自）尼泊爾嘅個案，但結果導致而家啱啱先解決到問題，所以一個個案係可以令社區爆發。」

蕭傑恒說，上月印度出現新變重病毒株B.1617，雖然未見N501Y及E484K突變，社區亦未見到相關個案，但認為本港要嚴陣以待，因為「有機會入咗嚟都未知道」。

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