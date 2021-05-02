【本報訊】記者佯裝租客到屯門建生邨睇樓，涉違規出租的公屋位於中低層，兩房設計，面積443平方呎。單位入伙逾30年，部份牆身剝落，屋主揚言區內同面積單位租金最少萬元起跳，「搵唔到呢啲（價錢）㗎」。

指房署不巡查 保安難分辨

問到會否被鄰居或保安員發現，屋主形容這屬公開的秘密，大爆同邨很多人偷偷出租，「個個都心知㗎啦」。屋主更一早想好對策，着記者對外宣稱是屋主親戚，以及保留一張水電煤單，不能全部轉名，因「房屋署有時都要搵戶主證明」。

記者再到上水太平邨一個公屋單位睇樓，同樣是兩房單位，屋主2002年買入，當時售價不足17萬元，現以8,800元放租，勁賺逾60厘回報。除了要先繳「兩按一上」（兩個月按金、一個月上期），屋主更要求至少租兩年和出示薪金證明，條款比租用私樓更辣。

該屋主稱已和家人在將軍澳置業，「未來廿年都唔會返嚟住」。他對非法出租毫不諱言，與記者見面不久即強調單位未補地價，只可租予綠表人士，故要大家有共識，「合約我係有嘅⋯⋯但你話會唔會到律師樓打釐印呢，就唔會喇」。記者稱擔心被揭發時，屋主稱「你話係大佬嘅咪得囉」。他稱房署不會上門巡查，加上大廈有其他單位已補地價出租，保安難以分辨，囑記者低調一點便沒問題。