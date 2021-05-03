西九文化區M+博物館預計年底開幕，但整個文化區的超支情況一直嚴重，今年度財政營運支出近9億元，雖較去年預計減少逾4億元，但仍蝕近5億元。監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會今（3日）開會討論最新發展，西九文化區管理局主席唐英年表示，早已預視有資金錯配，會繼續「應使則使，應慳得慳」。

唐英年表示，過去一年香港面臨極之嚴峻的狀況，但強調會繼續在財政狀況努力，「應使則使，應慳得慳」，笑指若能令政府減少對西九的撥款，財政司司長陳茂波將會「拍手掌」。他又表示，早知216億元的撥款並不足以興建多個文化藝術項目，故已提出「兩條腿走路」的財政策略，惟「賺錢」項目未趕及上馬，故出現資金錯配。

指要內地客買「貴門票」 「同胞會鬧我哋」

香港故宮文化博物館預計明年年中開幕，演藝綜合劇場則預計在2024年落成。民建聯劉國勳建議向旅客收取更高入場費。唐英年指，M+博物館或可考慮採用建議，但故宮博物館則不考慮讓內地人買「貴門票」，因香港故宮本來沒有館藏，而是向北京故宮借展品，否則管理局會「心理不平衡」、「14億祖國同胞會鬧我哋」，並指要有同理心，管理局正研究如何在門票上取得收支平衡，及正積極與旅發局討論合作，期望能吸引更多訪客。

鄭松泰：西九入場人數似港珠澳大橋

唯一非建制派的鄭松泰指，西九文化區的財政情況如海洋公園，文化管理上如港台運作，入場人數如港珠澳大橋，質疑管理局未有預計「最差情況」，亦難以令港人有「歸屬感」。

唐英年反駁指，管理局已預視2024年後會出現資金錯配，「係business model（商業模式）錯」，又指鄭要「做多少少功課」，強調資金錯配是「根本性差異」，管理局將進一步作出改善，有信心日後入場人次會增加。唐多次強調，西九文化區「最值錢係幅地」，亦不希望再向政府取錢。

馮程淑儀：不適合展出的藏品亦會作研究

建制傳媒早前屢攻擊M+博物館，新民黨容海恩更狙擊有展品疑違反「港版國安法」，要求政府防止違法作品上架。容海恩今再問及管理局如何處理具爭議性的展品，及會否設「領導員」就藏品的藝術角度作解釋，「我哋希望香港係一個非常開放、有討論空間去講返件藝術」。

西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀重申，M+博物館網站上的展品不等於會作實體展覽，展出藏品只是目標之一，不適合展出的藏品亦會作研究，但不代表不能收藏，「因為都反映咗嗰陣時創作特殊嘅背景」。至於網站上的展品，馮程指明白社會上的關注，管理局已「從善如流」作出處理。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）