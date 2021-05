患有自閉症的14歲智障男童,5年前於葵涌私人院舍「康橋之家」墮樓身亡,死因庭今進行結案陳詞。代表家屬的大狀指,事件源於人為及系統性疏忽,是完全可避免的悲劇。大狀痛陳院舍職員培訓不足,人手不足,缺乏監管,即使因事故被釘牌,主管和董事亦毋須問責,認為法例猶如無牙老虎,揚言一日未改善,「只會不斷重演」。大狀懇請陪審員就院舍監管制度給予建議,呼籲陪審員行出第一步,並謂只要每個人在自己崗位上努力,便可為社會進步帶來蝴蝶效應。

墮斃男童梁子駿於2016年8月23日被發現倒卧在葵涌禾塘嘴街萬成大廈後巷,當時3樓的康橋之家窗門被打開,窗花損毀。死因庭上周五已傳畢所有證人出庭,代表家屬的大律師陳偉彥今向陪審團作結案陳詞。

培訓不足 安排病患者照顧40多名院友

大狀先指出職員培訓不足,院舍主管吳純真加入院舍短短一年半已擢升為主管,毋須培訓、考試或註冊;兩名保健員羅福云、李碧玉亦只須通過一次考試,毋須持續進修。

此外,院舍司機李錦全是精神病患者,不論其身分是否院舍院友,「但安排疑似院友的精神病患者全日工作,照顧40多名院友,是否合適、合理?」大狀認為是荒謬絕倫,並指院友透露李曾將糞便抹在子駿臉上,駭人聽聞。

至於負責照顧子駿的護理員鍾偉英,大狀指她從內地移民來港第一天已加入康橋,語言和文化皆未適應。大狀續指,自稱有愛心的院長劉潔心自言曾修讀相關課程,卻遺失證書,可見所有職員皆是「冇經驗冇訓練」。

大狀指院舍當時共有91名院友,但只得2名護理員,尚欠1名,不符合社署指引。根據更表,案發時應還有一名叫周藹琴的護理員當值,但眾人證供從沒提及周,「是否真人或真實存在,冇人知」,就連社署督察亦在庭上反問周是男是女,大狀質疑社署的巡查態度是否足夠。

大狀又指,如果出事當日照顧子駿的鍾偉英在3樓當值,「點解成個窗花拆咗,唔覺;成個人跌落街,唔知」,質疑是真的有人當值、抑或是「真空狀態」。

院長自言問心無愧 大狀斥關顧嚴重不足

大狀又指院舍設施欠妥,例如閉路電視鏡頭一直沒運作。時任康橋之家院長劉潔心解釋因警方取走閉路電視系統而無法運作,大狀直斥全是廢話。大狀批評康橋的管理遠低於合理水平,若閉路電視如常運作、並可拍攝每一個角落,有職員監察畫面,便可發現子駿進入無人居住的房間。若院舍所有窗口都裝上鐵絲網,或許能避免悲劇。

院長劉潔心自言盡心盡力照顧子駿,問心無愧,但大狀質疑院舍人員證供不盡不實,院舍更發生駭人聽聞的事件,反問:「是否真的問心無愧?」

大狀續指,主管吳純真曾揚言「老鼠不入職員辦公室就可以了」,可見自私自利的態度貫徹院舍。而院長被問及鼠患時,更面不紅、氣不喘地說:「度度都係咁,隔籬冇咩。」劉不知子駿入住的房間號碼,大狀批評:「關顧係幾咁離譜、不足。」

大狀另指,子駿獲學校安排專人照顧,校內不見子駿有自殘行為;但子駿每一天返學都有新的傷勢,質疑:「到底子駿喺康橋受到咩遭遇?」子駿母親庭上聞言,傷心痛哭。大狀直言康橋職員視實務守則如無物,若態度依舊,悲劇只會不斷重演。

當局監管乏力 董事被控也可捲土重來

法例要求每40名院友至少要有1名護理員,每60名院友至少須1名保健員,大狀不斷質疑人手比例是否足夠。社署督察庭上被問到如何決定吊銷院舍牌照、以及收到幾多封警告信可吊銷牌照時,均表示沒有規定。大狀問:「法例嘅存在有咩意義呢?」直指不足以令人相信社會對殘疾人士有足夠關顧。

大狀續指,私人院舍由商家營運,以賺錢為目標,法例要求低,對自己要求亦低,社署督察巡查時亦無核實更表,試問公義如何彰顯。大狀並指,法例對院舍職員的要求可謂無要求,對院舍董事毫無監管能力,即使被檢控也只是罰款停牌,董事大可捲土重來開設康橋二號、康橋三號。

引馬丁路德金所言 籲陪審員帶頭促成改進

大狀透露,子駿一家居於公屋,爸爸有虐兒紀錄,媽媽含辛茹苦養大子駿,只是卑微地希望周一至周五有人可妥善照顧兒子。當她發現子駿身上有傷,她只能啞忍,擔心一旦子駿被康橋拒之門外,不知如何是好,身為母親亦無法為兒子主持公道。

大狀懇求陪審團,就院舍監管制度提出多方面建議,包括人手比例、職員培訓、引入問責制、規管發牌機制、加強執法人員培訓等,「只要所有人做少少,對社會就有蝴蝶效應」。

大狀力陳,無論政府是否接納意見,希望陪審員不要卻步,不要麻木。大狀最後引用黑人民權領袖馬丁路德金的話,「Take the first step in faith, you don’t need to see the whole staircase, just take the first step.」,呼籲陪審員行出第一步,「行第一步往往是困難,但就會有人行第二步」。

【案件編號:CCDI474/16】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)