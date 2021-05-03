患有自閉症的14歲智障男童，5年前於葵涌私人院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因庭今進行結案陳詞。代表家屬的大狀指，事件源於人為及系統性疏忽，是完全可避免的悲劇。大狀痛陳院舍職員培訓不足，人手不足，缺乏監管，即使因事故被釘牌，主管和董事亦毋須問責，認為法例猶如無牙老虎，揚言一日未改善，「只會不斷重演」。大狀懇請陪審員就院舍監管制度給予建議，呼籲陪審員行出第一步，並謂只要每個人在自己崗位上努力，便可為社會進步帶來蝴蝶效應。

墮斃男童梁子駿於2016年8月23日被發現倒卧在葵涌禾塘嘴街萬成大廈後巷，當時3樓的康橋之家窗門被打開，窗花損毀。死因庭上周五已傳畢所有證人出庭，代表家屬的大律師陳偉彥今向陪審團作結案陳詞。

培訓不足 安排病患者照顧40多名院友

大狀先指出職員培訓不足，院舍主管吳純真加入院舍短短一年半已擢升為主管，毋須培訓、考試或註冊；兩名保健員羅福云、李碧玉亦只須通過一次考試，毋須持續進修。

此外，院舍司機李錦全是精神病患者，不論其身分是否院舍院友，「但安排疑似院友的精神病患者全日工作，照顧40多名院友，是否合適、合理？」大狀認為是荒謬絕倫，並指院友透露李曾將糞便抹在子駿臉上，駭人聽聞。

至於負責照顧子駿的護理員鍾偉英，大狀指她從內地移民來港第一天已加入康橋，語言和文化皆未適應。大狀續指，自稱有愛心的院長劉潔心自言曾修讀相關課程，卻遺失證書，可見所有職員皆是「冇經驗冇訓練」。

大狀指院舍當時共有91名院友，但只得2名護理員，尚欠1名，不符合社署指引。根據更表，案發時應還有一名叫周藹琴的護理員當值，但眾人證供從沒提及周，「是否真人或真實存在，冇人知」，就連社署督察亦在庭上反問周是男是女，大狀質疑社署的巡查態度是否足夠。

大狀又指，如果出事當日照顧子駿的鍾偉英在3樓當值，「點解成個窗花拆咗，唔覺；成個人跌落街，唔知」，質疑是真的有人當值、抑或是「真空狀態」。

院長自言問心無愧 大狀斥關顧嚴重不足

大狀又指院舍設施欠妥，例如閉路電視鏡頭一直沒運作。時任康橋之家院長劉潔心解釋因警方取走閉路電視系統而無法運作，大狀直斥全是廢話。大狀批評康橋的管理遠低於合理水平，若閉路電視如常運作、並可拍攝每一個角落，有職員監察畫面，便可發現子駿進入無人居住的房間。若院舍所有窗口都裝上鐵絲網，或許能避免悲劇。

院長劉潔心自言盡心盡力照顧子駿，問心無愧，但大狀質疑院舍人員證供不盡不實，院舍更發生駭人聽聞的事件，反問：「是否真的問心無愧？」

大狀續指，主管吳純真曾揚言「老鼠不入職員辦公室就可以了」，可見自私自利的態度貫徹院舍。而院長被問及鼠患時，更面不紅、氣不喘地說：「度度都係咁，隔籬冇咩。」劉不知子駿入住的房間號碼，大狀批評：「關顧係幾咁離譜、不足。」

大狀另指，子駿獲學校安排專人照顧，校內不見子駿有自殘行為；但子駿每一天返學都有新的傷勢，質疑：「到底子駿喺康橋受到咩遭遇？」子駿母親庭上聞言，傷心痛哭。大狀直言康橋職員視實務守則如無物，若態度依舊，悲劇只會不斷重演。

當局監管乏力 董事被控也可捲土重來

法例要求每40名院友至少要有1名護理員，每60名院友至少須1名保健員，大狀不斷質疑人手比例是否足夠。社署督察庭上被問到如何決定吊銷院舍牌照、以及收到幾多封警告信可吊銷牌照時，均表示沒有規定。大狀問：「法例嘅存在有咩意義呢？」直指不足以令人相信社會對殘疾人士有足夠關顧。

大狀續指，私人院舍由商家營運，以賺錢為目標，法例要求低，對自己要求亦低，社署督察巡查時亦無核實更表，試問公義如何彰顯。大狀並指，法例對院舍職員的要求可謂無要求，對院舍董事毫無監管能力，即使被檢控也只是罰款停牌，董事大可捲土重來開設康橋二號、康橋三號。

引馬丁路德金所言 籲陪審員帶頭促成改進

大狀透露，子駿一家居於公屋，爸爸有虐兒紀錄，媽媽含辛茹苦養大子駿，只是卑微地希望周一至周五有人可妥善照顧兒子。當她發現子駿身上有傷，她只能啞忍，擔心一旦子駿被康橋拒之門外，不知如何是好，身為母親亦無法為兒子主持公道。

大狀懇求陪審團，就院舍監管制度提出多方面建議，包括人手比例、職員培訓、引入問責制、規管發牌機制、加強執法人員培訓等，「只要所有人做少少，對社會就有蝴蝶效應」。

大狀力陳，無論政府是否接納意見，希望陪審員不要卻步，不要麻木。大狀最後引用黑人民權領袖馬丁路德金的話，「Take the first step in faith, you don’t need to see the whole staircase, just take the first step.」，呼籲陪審員行出第一步，「行第一步往往是困難，但就會有人行第二步」。

【案件編號：CCDI474/16】

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