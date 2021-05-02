【本報訊】特首林鄭月娥日前接受內地《瞭望》新聞周刊專訪時指，香港特區仍有大量制度有待完善，例如教育、傳媒和公務員培訓與管理等，行政會議成員湯家驊昨於港台英文節目《給香港的信》，不點名批評《蘋果日報》以「反送中」描述由修訂《逃犯條例》所引起一連串的社會運動，指海外媒體及外國政府寧願相信「謊言」，共同煽動社區的憤怒和仇恨，令香港「瀕臨完全瓦解的邊緣」（the brink of total disintegration）。

促政府糾正「錯誤訊息」

湯家驊在《給香港的信》節目中指，一國兩制的最大挑戰是「謊言和誤導」，指有人策劃摧毀一國兩制，故意說謊，令社區出現很多謊言和誤導。

湯家驊以單程證配額為例，指有人仍堅信其是用以搶劫（robbing）港人的社會福利；又指部份具法律背景的政客或立法者甚至公開表態相信「反觀點」。

湯續指，前年因修訂《逃犯條例》引起了一連串社會運動，不點名批評有報紙以「反送中」描述運動，將修例形容為邪惡計劃，令成千上萬的人相信，令他們願意為此破壞一切、縱火、殺害和殘害無辜的旁觀者。他並稱，有海外媒體及外國政府寧相信「謊言」，共同煽動社區中憤怒和仇恨，令香港瀕臨完全瓦解的邊緣。

湯認為，要避免「謊言和誤導」，需要靠「誠實的從政者」和「公正的媒體」，致力令一國兩制成功，惟現階段難靠措施阻止輿論領袖和媒體散佈錯誤訊息，因會引起損害言論自由和新聞自由的「險惡標籤」（a sinister label）。

不過，湯家驊認為政府並非無事可做，他建議政府建立公眾溝通和諮詢的渠道，投入資源或建立公共關係辦公室或中央政策部門，處理、快速糾正謊言和錯誤訊息，不讓它們發酵，而政府要與私營機構的「盟友」建立關係，除了資訊及情報互通，更要有物質及精神上的支持。