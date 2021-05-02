【本報訊】「國家安全」成為香港首要任務，保安局長李家超及教育局長楊潤雄分別就國安法於左派刊物《紫荊雜誌》撰文，李更大讚國安法實施後效果「立竿見影」，但須防範「自我激化」的平常人突變「孤狼」，以恐怖行為造成嚴重死傷，又形容新選舉制度與國安法屬中央兩次出手的「組合拳」，顯示出國家對香港的「關愛」。

擬起底刑事化

李家超在文章中指，雖然「港獨」分子已收斂，但未有完全放棄，以傳媒、文化藝術、刊物等灌輸「港獨」意識。他又指，自2019年反例修事件至今，發生多宗涉爆炸品、槍械的案件，最近一宗兩個月前發生，顯示「本土恐怖主義」在社會仍有潛伏風險，「我們要防範自我激化的人，他們表面平常，但可以突然變成『孤狼』，做出恐怖行為，造成嚴重死傷」。

李家超又指，西方國家因擔心中國崛起影響壟斷地位，不斷抹黑及制裁中港兩地，故認為仍要警惕「外部勢力」繼續插手破壞，並配合國家行動適時作出反制。他續指，目前香港仍面對個人資料被「武器化」的風險，政府正積極推進修訂《私隱條例》，擬將「起底」刑事化，並賦予私隱專員刑事調查權及檢控權，及有權要求網絡平台移除內容等。

另外，教育局長楊潤雄亦於該刊撰文，指局方會在國民教育、國家憲法及《基本法》教育基礎上，繼續以多重進路方式支援學校展開國安教育，又指除早前已發佈的小學常識科、中學地理科和生物科，未來將陸續發佈其他國安教育課程框架。

除框架外，楊潤雄指目前局方已提高新任、現任或擬晉升教師的培訓要求，包括國民教育、國安教育等，未來亦會因應教師需要，提供更多實體及網上培訓等活動，讓學校在課堂內外推動國安教育，亦會透過探訪學校及組織「教師學習圈」等，為學校提供支援和建議。