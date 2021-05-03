美孚九華徑村近年爆收地糾紛，該地段的業主遠東酒店實業及荔園遊樂花園向村內寮屋住戶收地。土地正義聯盟區國權向《蘋果》透露，九華徑新村近年被陸續收地，至今只剩下一戶留守。今（3日）早有代表遠東的人員突然入村欲收地，強行剪破住戶屋外的鐵絲網，住戶堅拒離開，其後工程人員在屋外築起鐵絲網將寮屋及相關土地重重圍住，原本一度打算完全圍封土地，幾經交涉下才留下缺口予住戶進出。土盟透露住戶有意透過逆權侵佔取得土地業權，促遠東透過法庭途徑解決事件。

區國權透露，遠東近年已積極在九華徑新舊村收地，其中新村至今剩下李氏一戶留守。他稱，以往遠東收地多經法庭處理，獲得裁決後再透過執達吏收地，不過，據知今次涉事住戶李氏一家，早於80年代已遷入該處，有意透過逆權侵佔，嘗試取得土地業權，正申請法援。

區稱，今次遠東似乎有別於過往，在未有執達命令情況下，今早突然有20、30人，包括保安人員、測量師等，到達該村收地，要求住戶離開不果，竟自行剪爛住戶屋外的鐵絲網，更一度欲將整間寮屋連6,000多平方呎土地重重圍住，區質疑遠東如同「禁錮」住戶，最終幾經交涉及，工程人員留下一缺口予住戶出入。

警無視工程人員剪鐵絲網刑毀

區稱，留守的李氏一家五、六口仍拒遷出，因他們多年前已在該處落地生根，認為符合「逆權侵佔」的資格，有意透過法律程序解決問題。區促遠東一方不應強收土地，亦不應進行任何破壞行為，應經法庭處理收地糾紛。區又稱，今早事發後，雙方均有報警求助，但警員到場時，對工程人員剪爛鐵絲網一事視若無睹，區認為此舉可算是刑事毀壞，質疑警方執法不公道，他引述現場警員指，只會按土地註冊處的資料去處理糾紛。

《蘋果》致電遠東酒店實業，職員稱相關同事已下班，記者留下聯絡電話及查詢事宜，暫未有人回覆。警方回覆《蘋果》查詢時指，今日（3日）接獲市民報案，要求警方就一宗「阻塞」提供協助。警方在中午約12時到達九華徑村，發現有工程人員在上址進行工程， 而現場有人就工程地點之使用權提出質詢，警方在現場維持秩序，案件暫列作「糾紛」。

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