前年11月2日港島集會後，警方採取行動拘捕近200人。一名男文員被指當日在灣仔攜有雷射筆，早前否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，受審後被裁定罪成。裁判官崔美霞今在沙田法院判刑，當她說到須判處阻嚇式刑罰時，原本站立在犯人欄內的被告突然失去重心，需要即時坐低，並一度表示「聽唔到」。崔官下令休庭讓被告休息，再開庭後隨即判處被告監禁6個月。

辯方為被告冼詠倫（33歲）求情時，呈上7封包括由被告自行撰寫的求情信予法庭參考。辯方求情指，被告於還柙期間已上了深刻一課，希望案件完畢後盡快投身工作貢獻社會。辯方又指涉案雷射筆被發現時，是從背囊內搜出，沒有證據證明被告曾經使用或能於短時間內取出使用，形容案情相對輕微，希望輕判。

崔官判刑時指出，被告在被追捕後搜出涉案物品，包括黑色口罩、手套、V煞面具、17張現金券、兩支生理鹽水、13個頸套、一個防毒面具及護目鏡等多種物品，以及涉案雷射筆。

崔官續指，現場曾發生暴力事件，而被告於報告中表示雷射筆並非用作傷人，說法明顯沒有悔意。崔官又指被告攜有大批物品，可見有一定計劃，亦有一定風險，有機會激勵其他人仿效，令情況更嚴重，故須判處阻嚇式刑罰。

正當崔官準備說出刑期的一刻，原本站立在犯人欄內的被告突然失去重心向前傾，在旁警員見狀隨即扶起被告。崔官指示被告坐下休息，惟被告表示聽不清楚。崔官遂下令稍作休庭，讓被告休息。

被告休息過後再開庭，公眾席上多人向被告表示「加油」為他打氣，被告點頭回應。崔官再度判刑期間向被告稱「你都係坐低」，隨即判處被告監禁6個月。

被告隨即轉身，被帶進囚室，其間庭上多人向被告大叫：「加油呀！」

控方案情指案發當日速龍小隊於晚上9時許接報，前往北海中心外進行驅散及拘捕行動。有警員見被告迎面而來，惟當他看見警員時，立即轉身跑往後巷。警員自言當時從後追截「制定」被告，後來雙方糾纏倒地，最終在其他同僚協助下，用黑色索帶將被告反鎖並拘捕。

【案件編號：ESCC1655/20】

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