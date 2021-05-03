警方前年11月派駐重兵包圍理工大學，大批示威者被困。患有過度活躍症的年輕興趣班導師試圖離開時遭警截停，搜出摺刀及雷射筆等物件。他早前承認一項管有攻擊性武器罪，主任裁判官嚴舜儀今在九龍城法院判刑時指，被告原本攜同涉案物品到理大煮飯，惟離開時將物品變成自衞武器；當時環境混亂，若他在這情況下使用武器，會對潛在人身傷害造成極大風險，判他即時入獄8個月。

被告黃錫鴻（25歲）被控於2019年11月19日在尖沙咀康莊道與康達徑交界管有一把摺刀及一個能發出雷射光束的裝置。

本案控罪僅針對被告管有的摺刀及一支3B級雷射筆，嚴官今對他同時管有54粒波子、另一支不能正常操作的雷射筆，以及78厘米長繩等物品表達關注，直言「佢同感化官講去理大煮飯，睇唔到同波子有咩關係」，並認為若將波子散落一地，可阻止地面的人前進，又查問被告何以管有兩支雷射筆。

辯方解釋，被告將摺刀、波子、長繩及不能正常操作的雷射筆帶入理大，發現雷射筆損毀後，在校園內拾獲涉案3B級雷射筆。他所攜的波子、雷射筆及長繩則是雜耍及魔術興趣班道具，摺刀則是原來打算用來在理大內煮飯，但離開校園時考慮到可能會有緊急情況，故欲用以自衞。

涉重大公眾利益 背景不成減刑因素

辯方續指，被告雖然將刀放在伸手可及的褲袋，但摺刀刀鋒沒有外露，被告更非將其拿在手上。辯方強調，被告在沒有家庭溫暖下孤苦成長，在社會上生存已非易事，並對犯案感到後悔，冀法庭從輕發落。

嚴官接納辯方陳詞，同意涉案物品在被告離開理大時才變成武器，惟當時環境混亂，若被告在這情況下使用，會對潛在人身傷害造成極大風險。嚴官又認為，雖然被告在兒時被確診患上過度活躍症，但綜觀辯方呈上的多封求情信，朋輩對他評價正面，足見他在離開校園有一定的工作及社交能力，故不認為被告患病與犯案有直接關係。

考慮各項因素後，嚴官以12個月監禁為量刑起點，因被告認罪而減刑至8個月。嚴官明言，本案涉及重大公眾利益，故即使考慮了被告的背景因素及沒有案底，亦不構成減刑因素。

【案件編號：KCCC2795/19】

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