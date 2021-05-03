太子站831事件半周年當日，大批市民響應網上號召，到旺角及太子一帶參與紀念活動，最終演變成警民衝突，當晚有落單便衣警員因遭「私了」而擎槍。一名職訓局男學生被指有份向案中便衣警投擲水樽，並從地上拾起約1.7米長的竹枝擲出。他今在區域法院承認暴動罪，至於襲警罪則獲控方不予起訴。法官姚勳智認為被告背景較為獨特，故先為他索取背景報告，押後至本月24日聽取求情和判刑，其間被告繼續還柙。

被告男生鈕卓暉（20歲），控罪書上報稱中東籍。他被控於去年2月29日在西洋菜南街近豉油街、以及豉油街與奶路臣街近彌敦道交界參與暴動，並於同日同地襲擊偵緝警員34731。

案情指，事發當晚大批市民響應「太子站襲擊事件6個月紀念」活動，在旺角及太子多處地點集結，引發多宗混亂及騷亂事件。當晚事主以便衣執勤，但身穿警察背心及頭盔，並帶有配槍等警察裝備，與隊員奉命乘警車在兩區巡邏。

約10時48分，事主與隊員巡經彌敦道與山東街交界時，看見十多名黑衫人在該處築路障。他與隊員見狀馬上下車追捕，黑衫人立即跑往西洋菜南街。

聽信途人聲稱掉下裝備 警員停下檢查落單遭包圍

事主追捕期間，街上有人謊稱他掉下了一些裝備，他遂停下檢查，因而落單。其後事主在西洋菜南街近豉油街交界遭十多人圍攏和襲擊，有人向他投擲雜物和拳打腳踢，又搶去其頭盔。事主有感生命受威脅，因而擎槍自衞並嘗試退回山東街，但不成功。

約一分鐘後，事主把握人群散開的空檔，沿西洋菜南街移向山東街，並再次擎槍自衞。圍攏著他的人群在記者和旁觀者身後，辱罵和威嚇「打死佢」，又罵他「黑警」及「狗」等。

後來事主趁機突圍跑向豉油街返回彌敦道，卻再遭人群投擲水樽和雜物。控方指，事件最遲於此階段演化成暴動，當時被告身處人群中，參與暴動並向事主投擲物件。

多段片段拍攝到被告先後在西洋菜街與豉油街交界及豉油街緊隨人群追趕事主，並三度向事主投擲水樽等雜物。到事主跑出彌敦道時，被告再兩度從地上拾起竹枝，惟隨即遭警員制服。

被告被捕後，在警誡下承認當晚獨自到旺角。他知道事主是警察，當時人群說要向事主投擲物件，他遂「順勢」加入，投擲竹枝和水樽，惟竹枝沒有擲中事主。

事主的醫療報告顯示，他的頭部、雙臂及雙腿擦傷腫脹，左腳踝骨折，事後獲批23天病假。

【案件編號：DCCC602/20】

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